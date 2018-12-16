WP: Белый дом готовится к приостановке работы правительства 1 16.12.2018, 22:01

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Приостановка работы правительства может затянуться на несколько дней, если не недель.

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает РБК со ссылкой на газету The Washington Post (WP).

Издание сообщает, что приостановка работы правительства может затянуться на несколько дней, если не недель. По данным WP, правительство прекратит работу с 22 декабря, если президент США Дональд Трамп и республиканцы не найдут общий язык с демократами, которые выступают против выделения $5 млрд из бюджета для постройки стены на границе США и Мексики.

Вместе с тем демократы согласны предоставить на эти цели не более $1,3 млрд, что не устраивает республиканцев. Из-за разногласий сторон в стране не был утвержден бюджет на 2019 год, который начался в США еще с 1 октября, в дальнейшем от этого могут пострадать по меньшей мере четверть федеральных ведомств.

Речь идет о министерствах внутренних дел, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, казначейства, торговли и национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. При этом работа Пентагона, Министерства по делам ветеранов, а также Минздрава будет продолжаться, поскольку конгресс ранее одобрил их финансирование до конца сентября 2019 года. Кроме того, приостановка затронет работу трети госслужащих (около 800 тыс. из 2,1 млн, из них 40% уйдут в неоплачиваемый отпуск).

WP отмечает, что республиканцы «изо всех сил» пытаются найти альтернативное решение, которое предотвратило бы приостановку работы правительства. При этом в Белом доме дали знать, что не поддержат временное продление его работы.

«Мне жаль, что мы находимся в такой ситуации, потому что американский народ заслуживает лучшего. Все, кто находится на руководящих постах, в том числе президент и демократы, ставят свои предполагаемые политические интересы выше того, что хорошо для американского народа», — приводит газета слова конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Тома Коула.

Последний раз приостановка работы правительства США произошла 20 января, она продлилась два дня. Приостановка также стала следствием споров вокруг постройки стены на границе с Мексикой. В конце июля Трамп пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют «за безопасность государственной границы, в том числе за стену». При этом в начале августа президент объявил о начале постройки участков заграждений на американо-мексиканской границе.