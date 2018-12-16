Алексей Бага: Хотелось бы сыграть на «Сан-Сиро» против «Интера»
- 16.12.2018, 22:07
Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая состоится 17 декабря, передает «Трибуна».
«Будем играть с любой командой и попытаемся пройти дальше. Как бы смело это не звучало.
Пока предпочтений нет. Может быть, хотелось бы сыграть на «Сан-Сиро» против «Интера» Спаллетти», – сказал Бага в эфире «ОНТ».