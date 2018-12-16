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В Запорожье из-за наплыва резервистов в военкомате отправили обратно более тысячи человек

  • 16.12.2018, 22:57

На сборы бригады территориальной обороны в Запорожье пришло в 1,5 раза больше людей, чем было запланировано.

В Запорожье начались десятидневные сборы и тактические учения бригады территориальной обороны, в которых приняли участие более 2 тыс. резервистов, сообщает 16 декабря "5 канал".

Заместитель командующего ОК "Восток" по территориальной обороне Сергей Брусов отметил, что в военкоматы пришло в полтора раза больше добровольцев, чем требовалось.

"Пришло на сборные пункты военных комиссариатов более трех тысяч человек. Мы вынуждены были более тысячи гражданам сказать"спасибо", восстановить их на воинском учете, но к сборам не привлекать, потому что штат был уже полностью заполнен. Это говорит о настроениях людей в регионе", – отметил он.

Всего в городах области дислоцируется шесть батальонов бригады территориальной обороны. В рамках обучения резервисты проведут на полигоне стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов. Также они будут обучаться взаимодействию с другими подразделениями. Учения резервистов продлятся до 25 декабря.

В Генштабе ВСУ заявили, что оперативный резерв Украины составляет около 200 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях желающих пройти обучение оказалось в несколько раз больше запланированного.


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