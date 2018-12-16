Бьерндален: Норвежские друзья-журналисты любят Домрачеву больше, чем меня 16.12.2018, 23:00

Фото: xsport.ua

Звезда мирового биатлона и муж лучшей биатлонистки Беларуси рассказал, за что его супругу любят в Норвегии.

Cлова легендарного биатлониста передает «Прессбол».

- Дарью очень уважают как спортсменку. Норвежцы любят ее за это, но, конечно, кроме спорта, она еще и замуж за меня вышла. Ее очень поддерживают норвежские журналисты, среди которых несколько моих очень хороших друзей. И они любят ее больше, чем меня. Она им нравится как человек. Им нравится то, как она справлялась с трудностями на соревнованиях, как она ездит на лыжах. Она особенная, она даже отвечает по-особенному — не так, как другие люди. Она делает это по-своему. Вот поэтому люди и любят ее такой. Она всегда остается собой, не создает какой-то особый имидж. Она стопроцентная Дарья. Вот ключ к ответу на вопрос, почему она нравится людям, — сказал Оле-Эйнар Бьерндален.