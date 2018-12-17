Интересно, что станет толчком для белорусской революции? 4 17.12.2018, 8:11

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245 лет назад произошло Бостонское чаепитие.

245 лет назад произошло событие, положившее начало Американской революции и созданию США. 16 декабря 1773 года в гавани Бостона был уничтожен чай, принадлежавший Английской Ост-Индской компании. Несколько десятков жителей города забралась на три судна, прибывшие из Лондона и за несколько часов сбросили в воду более 300 ящиков с грузом, пишет телеграм-канал «Баста».

Акция вошла в историю под названием «Бостонское чаепитие». Она произошла не спонтанно, как многие считают. Организатором выступила организация «Сыны свободы», боровшаяся за самоопределение североамериканских колоний. Ее создателем и лидером был Сэмюэл Адамс — политический деятель, философ и негоциант. Именно ему принадлежит лозунг, не утративший актуальность во многих странах до сих пор - «Нет налогам без представительства».

«Сыны свободы» боролись против колониальных властей, осуществляли бойкот английских товаров, противодействовали размещению и переброске британских войск. Они требовали предоставления избирательных прав рабочим и введения института тайного голосования.

Сэмюэл Адамс первым подал мысль о распространении идеи самоопределения и координации действий полуподпольных народных обществ с помощью почты и корреспонденции. Одним из первых призывов к объединению американских колоний против англичан было циркулярное письмо, написанное им в 1768 году, за пять лет до «чаепития». После этого Бостон стал сборным пунктом для агитационной корреспонденции, а «корреспондентские комитеты», ставшие зачатком местной революционной власти, появились в остальных британских колониях.

«Бостонское чаепитие» стало пиком сопротивления жителей Британской Америки «Чайному закону», который был принят британским парламентом в 1773 году. Колонисты протестовали потому, что он нарушал их правa, ведь британский чай облагался меньшими пошлинами.

Акцию поддержали многие слои населения и социальные группы: почти у всех были поводы выступить против метрополии. Многие американцы считали, что цель налоговой программы — сделать руководящих должностных лиц зависимыми от колониального влияния и видели в этом опасное посягательство на свои права. Торговцы понимали, что Чайный закон давал Ост-Индской компании монополию на торговлю чаем, и они боялись, что созданная государством монополия в будущем может быть расширена и включит в себя другие товары. Звучали и политические лозунги. Например жители соседней Филадельфии противостояли выгрузке чая, так как груз содержал в себе «семя рабства».

Во всех колониях протестующие могли заставить грузополучателей уйти в отставку или отправить корабль с чаем обратно в Англию. Однако в Бостоне был слишком упрямый губернатор — Томас Хатчинсон. Не обошлось и без личного: грузополучателями были его сыновьями. Интересы семьи оказались выше общественных и государственных — знакомая ситуация, правда?

Британский парламент отреагировал на события в Бостоне отменой местного самоуправления в провинции Массачусетс-Бэй. Жители всех тринадцати колоний, в свою очередь, ответили на этот закон дополнительными акциями протеста и созывом Первого Континентального конгресса, который ходатайствовал перед британским монархом об отмене закона и санкционировал новые акции протеста. Кризис обострился и к 1775 году вылился в освободительную войну.

Так очередное в общем-то мелкое нововведение Лондона, смелость лидеров сопротивления и глупость местного начальства положили начало Американской революции. Интересно, что станет толчком для Белорусской революции.