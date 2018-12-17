Сергей Антончик: «Союзный договор» Лукашенко – это как пакт Молотова-Риббентропа 5 17.12.2018, 8:32

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Вполне возможно, что у диктатора есть секретные обязательства перед РФ.

Еще в 1994 году руководители Беларуси и России договорились о ролях, которые будет играть каждый из актеров политической сцены бывшего Советского Союза.

Об этом на телеканале «Белсат» заявил депутат Верховного Совета ХІІ созыва Сергей Антончик.

Где место Лукашенко?

«Надо понимать, что в 1994 году после того, как президентом стал Лукашенко, произошел рейдерский захват Беларуси. Уже тогда это началось. Наш союз с Россией можно сравнить с дружбой Сталина и Гитлера, когда общие парады проводились, создавались секретные протоколы, как протокол Молотова-Риббентропа, в которых были разделены сферы влияния.

Я думаю, что в 1994 году тоже были такие секретные протоколы условными – не значит, что были где-то какие-то бумажные вещи, – где был договор между Лукашенко и Россией, что каждый берет на себя какие-то ответственности. Лукашенко должен разрушить все белорусское, сделать экономическую пуповину, чтобы намертво привязать страну к России.

А Россия на себя брала обязанности содержать этот режим», – высказался Сергей Антончик. Он уверен, что конфликт Кремля и Минска – только лишь попытка напомнить Лукашенко о том, где его место.

Налоговый маневр: настоящая цена вопроса

Белорусское руководство причитает – вследствие налогового маневра России мы теряем реальные деньги. Называются разные цифры – от 310 миллионов до 11 миллиардов долларов. Эксперты и аналитики в задумчивости и не могут однозначно ответить на вопрос, что первично в новом конфликте между Беларусью и Россией – экономические или политические вопросы. Что стало фундаментом для сегодняшних острых споров?

«Невозможно делать шаги в политической интеграции, забыв об экономике. В рамках Союзного государства было много красивых слов о политической интеграции, дружбе народов, взаимопонимании. Были экономические шаги, но в целом программа не сработала.

Теперь, когда начался новый виток взаимных обвинений, надо понимать, что Россия ведет свою жесткую политическую и экономическую если не войну, то, скажем так, деятельность. И в своих шагах она не гнушается никакими методами. Это и торговые войны, и перетягивание одеяла исключительно на Москву, где располагается центр принятия решений. Мы себе забрали суд, который фактически не действует», – пояснил экономист Андрей Карпунин.