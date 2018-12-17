закрыть
17 декабря 2018, понедельник, 10:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Сергей Антончик: «Союзный договор» Лукашенко – это как пакт Молотова-Риббентропа

5
  • 17.12.2018, 8:32
  • 2,387

Вполне возможно, что у диктатора есть секретные обязательства перед РФ.

Еще в 1994 году руководители Беларуси и России договорились о ролях, которые будет играть каждый из актеров политической сцены бывшего Советского Союза.

Об этом на телеканале «Белсат» заявил депутат Верховного Совета ХІІ созыва Сергей Антончик.

Где место Лукашенко?

«Надо понимать, что в 1994 году после того, как президентом стал Лукашенко, произошел рейдерский захват Беларуси. Уже тогда это началось. Наш союз с Россией можно сравнить с дружбой Сталина и Гитлера, когда общие парады проводились, создавались секретные протоколы, как протокол Молотова-Риббентропа, в которых были разделены сферы влияния.

Я думаю, что в 1994 году тоже были такие секретные протоколы условными – не значит, что были где-то какие-то бумажные вещи, – где был договор между Лукашенко и Россией, что каждый берет на себя какие-то ответственности. Лукашенко должен разрушить все белорусское, сделать экономическую пуповину, чтобы намертво привязать страну к России.

А Россия на себя брала обязанности содержать этот режим», – высказался Сергей Антончик. Он уверен, что конфликт Кремля и Минска – только лишь попытка напомнить Лукашенко о том, где его место.

Налоговый маневр: настоящая цена вопроса

Белорусское руководство причитает – вследствие налогового маневра России мы теряем реальные деньги. Называются разные цифры – от 310 миллионов до 11 миллиардов долларов. Эксперты и аналитики в задумчивости и не могут однозначно ответить на вопрос, что первично в новом конфликте между Беларусью и Россией – экономические или политические вопросы. Что стало фундаментом для сегодняшних острых споров?

«Невозможно делать шаги в политической интеграции, забыв об экономике. В рамках Союзного государства было много красивых слов о политической интеграции, дружбе народов, взаимопонимании. Были экономические шаги, но в целом программа не сработала.

Теперь, когда начался новый виток взаимных обвинений, надо понимать, что Россия ведет свою жесткую политическую и экономическую если не войну, то, скажем так, деятельность. И в своих шагах она не гнушается никакими методами. Это и торговые войны, и перетягивание одеяла исключительно на Москву, где располагается центр принятия решений. Мы себе забрали суд, который фактически не действует», – пояснил экономист Андрей Карпунин.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип