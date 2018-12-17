В России обокрали авианосец «Адмирал Кузнецов» 18 17.12.2018, 8:38

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С корабля вынесли радиодетали.

По версии следствия, старшина и матрос выкрали из кладовой "Адмирала Кузнецова" радиодетали, из которых потом отделяли элементы с драгоценными металлами, которые позже продали в Мурманске.

В Мурманске военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима двух военнослужащих за кражу 393 радиоэлементов с авианосца "Адмирал Кузнецов", написал 14 декабря "Мурманский вестник".

Ущерб от действий военнослужащих следствие оценило в сумму более 1,4 млн руб (около $21 тыс). Суд обязал каждого из обвиняемых выплатить Минобороны РФ по половине этой суммы в качестве компенсации.

По данным следствия, весной 2017 года старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин украли из кладовой "Адмирала Кузнецова" радиодетали и спрятали их в другом помещении корабля. После этого моряки оборудовали на борту авианосца подпольную мастерскую, в которой отделяли от деталей элементы с драгоценными металлами, которые затем продали в Мурманске за 1,2 млн. руб (около $18 тыс).

“Адмирал Кузнецов” – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х.