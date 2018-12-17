Николай Козлов: Власть сделала большую ошибку 17.12.2018, 8:50

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Фото: svaboda.org

Высылка из страны активистки Анны Красулиной не пройдет гладко для режима.

18 декабря в суде Московского района Минска состоится рассмотрение жалобы пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной на решение УВД Московского района столицы о ее высылке из Беларуси.

Есть ли шансы, что суд отменит решение силовиков, или Красулина будет вынуждена покинуть страну?

Исполняющий обязанности председателя ОГП, бывший подполковник милиции Николай Козлов считает, что суд вряд ли удовлетворит жалобу пресс-секретаря партии, сообщает zautra.by.

- Шансов у Анны практически нет. Рассчитывать на правосудие, на рассудок власти, на то, что будут приняты во внимание какие-то международные нормы и право, не приходится, - считает политик.

Он добавляет, что ОГП предпринимает все возможные меры в поддержку Анны Красулиной, обращаясь как к международным структурам, так и к сообществу внутри страны.

- Власть сделала большую ошибку, приняв такое решение. Для Беларуси это не пройдет гладко. Мы обращаемся в международные инстанции, к дипломатическому корпусу, показываем ситуацию такой, какая она есть, - говорит Николай Козлов.

Заместитель председателя Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович также опасается, что у Анны Красулиной не много шансов на то, чтобы решение суда было в ее пользу.

- По этому поводу в пятницу правозащитные организации Беларуси приняли совместное заявление, в котором мы расцениваем эту ситуацию как исключительно политически мотивированное решение власти и один из вариантов давления на Красулину в связи с ее общественно-политической деятельностью, -- отмечает юрист.

Он обращает внимание, что сама по себе процедура высылки из страны не требует мотивации со стороны власти, в этом и выражается суверенитет государства, что власти могут запретить находиться на своей территории или въезд в нее иностранным гражданам в целях национальной безопасности, общественного порядка, здоровья и моральности населения.

- Но в официальном комментарии, в частности, начальника отдела по гражданству и миграции МВД, прозвучало, что Красулина дважды принимала участие в несанкционированных собраниях, привлекалась к административной ответственности, и вот, мол, она не сделала из этого выводов, и поэтому мы ее высылаем. Реализация Красулиной своего права на свободу собраний и выражение мнений является частью ее гражданских прав и высылать ее за это из страны абсолютно не пропорционально жесткая мера, - говорит собеседник.

По его словам, правозащитники акцентируют внимание на том, что у Красулиной в Беларуси есть собственность, дети, престарелые родители, она проживает в Беларуси с 2002 года.

- Мы очень надеемся, что все эти факты по совокупности будут учтены судом. Но исходя из того, как у нас складывается ситуация на практике, я боюсь, что суд откажет в удовлетворении жалобы, - говорит эксперт.

Красулина еще может обжаловать решение суда, если оно не будет в ее пользу, в вышестоящую инстанцию в апелляционном порядке до того, как оно вступит в законную силу.

- Но когда решение вступит в законную силу, таких возможностей уже не будет. Мы считаем ситуацию с Красулиной неприемлемой и расцениваем это как вид политических репрессий, - подытожил Валентин Стефанович.