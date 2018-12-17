За покупками в Польшу: опыт «чайника» 17.12.2018, 8:55

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Белорусы могут сравнить, как «на закупы» ездят украинцы.

Покупки в Польше уже давно стали очень популярными как среди белорусов, так и среди украинцев. При этом заинтересованность ними постоянно растет не только среди жителей приграничных областей.

Низкая цена, высокое качество, возможность сделать особенно выгодные покупки во время акций или на распродажах привлекает людей в супермаркеты в Польше. А если учесть возможность дополнительной экономии за счет возврата средств через систему Tax Free, то достойную альтернативу таким покупкам трудно найти.

Сайт shoppingpl.com опубликовал рассказ одного из своих читателей, который на собственном опыте решил проверить все нюансы шопинга в Польше.

Маршрут путешествия Львов-Жешув

Фото: shoppingpl.com

– Как житель Львова, я уже давно слышал о возможности выгодно приобрести качественные товары в Польше по ценам ниже, чем в магазинах родного города. Кроме того, простой анализ ассортимента продуктов на львовских рынках подтверждал правоту любителей шопинга – часто аналогичные товары или дешевле, или вкуснее, или то и другое одновременно.

Знакомые уже длительное время соблазняли меня в путешествие за покупками в соседнюю страну. Однако на пути становилось отсутствие загранпаспорта, необходимость изготавливать визу или отсутствие денег и времени на их изготовление, плохое знание польского языка и банальный мандраж перед первой самостоятельной поездкой в чужую страну.

Когда окончательно стало понятно, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом – это неотвратимое явление, причин искать «отговорки» уже не было, тем более что друзья обещали взять с собой во время следующей поездки в Польшу. Необходимость экономии семейного бюджета и любопытство взяли верх. Поэтому после получения биометрического загранпаспорта сам стал намекать: «Я уже готов», «Биометрика на руках», «Когда едем?».

И вот настал тот день, когда мне сообщили – готовься, через неделю выезжаем. Для общего развития посоветовали ознакомиться с информацией о Такс Фри, порядком прохождения контроля и оформления документов на границе, а также основными правилами поведения на границе. Кроме того, необходимо было разблокировать платежную карту для расчетов за границей (в некоторых банках для определенных типов карт эта опция включена автоматически) и убедиться о наличии достаточной суммы средств на ней (в зависимости от запланированных объемов закупов). На «всякий случай» попросили также приготовить наличными 200-300 злотых или эквивалент в евро или долларах США. Причина – польские таможенники постоянно спрашивают о цели поездки и при словах «за покупками ...» могут попросить подтверждение наличия средств. Согласно европейскому законодательству, в таких случаях нужно показать наличность или предоставить банковскую карточку (учтите, что могут требовать подтверждения наличия средств на карте – это может быть выписка из банка, а при ее отсутствии вас могут отвести к ближайшему банкомату на границе и попросить напечатать остаток средств). Поэтому, чтобы не морочить себе голову на границе, решил иметь с собой наличные. При этом тратить ее не обязательно – во всех польских торговых центрах и супермаркетах можно рассчитаться обычной платежной карточкой с украинскими гривнами на счету.

За покупками мои знакомые отправлялись автомобилем, и как люди с опытом, решили ехать в воскресенье. Такой выбор был сделан по двум соображениям. Во-первых, у каждого из нас свой график работы и неохота было отпрашиваться или придумывать причины неявки. Во-вторых, в воскресенье, как правило, маленькие очереди на границе по сравнению с другими днями недели, а соответственно высокая вероятность быстро ее пересечь.

Для шопинга был выбран город Жешув. Он хоть и находится на расстоянии 100 км от границы, но в нем гораздо больше торговых центров и супермаркетов чем в пограничном Перемышле. Соответственно существует большая вероятность найти необходимый товар по более низкой цене.

Подробнее о торговых точках центра Подкарпатского воеводства Польши читайте в статье Куда поехать на шопинг? Торговые центры и супермаркеты в Жешуве

Накануне выезда, каждый из нас ознакомился с текущими акциями, скидками и распродажами в супермаркетах Польши. Забегая вперед скажу, что это стоит делать каждому кто едет за покупками – позволяет сориентироваться среди большого ассортимента товара и составить более-менее подробный план закупов, что в свою очередь сэкономит не только время, но и деньги.

Нам повезло – в выбранное нами воскресенье была прекрасная солнечная погода. Из Львова мы выехали в 8:30 в направлении пункта пропуска «Краковец-Корчева», как наиболее оптимального для пересечения границы, учитывая цель нашей поездки. Примерно через 45 минут после отправления, находясь уже в Новояворовске, наш водитель решил еще раз проверить очереди на границе. И, как оказалось, интуиция его не подвела – включив на смартфоне видео с камеры, показывающий заезд на территорию пункта пропуска с Украины, мы увидели внушительную очередь из машин, конца которой не было видно.

Как объяснили мне знакомые – это была нетипичная ситуация. Дело в том, что украинские пограничники отодвинули начало очереди перед ПП «Краковец» на 150-200 метров вглубь украинской территории – ее начало едва заметный в правом верхнем углу изображения с камеры. Опять забегая вперед скажу – в этом я убедился, когда мы уже возвращались из Польши. Поэтому, если ориентироваться исключительно на камеру, то можно попасть впросак. Даже при наличии большого количества автомобилей перед ПП, может сложиться обманчивое впечатление, что очередей нет. Об истинных мотивах такого поступка неизвестно. Среди наиболее вероятных причин называют нежелание пограничников регулярно получать «нагоняй» за огромные очереди, которые образовываются почти каждый день.

Во избежание подобных неприятных ситуаций необходимо сверять изображения с камер с данными о количестве авто перед пунктами пропуска. Подробнее в статье Что сделать перед поездкой, чтобы не стоять в очереди на границе.

Учитывая ситуацию, было оперативно принято решение об изменении места пересечения украинско-польской границы – перед Яворовом на развилке мы свернули на дорогу к ПП «Грушев-Будомеж», которая проходит через Яворов и Немиров. Перед Немировым мы сделали остановку на АЗК «ОККО». Как пошутили друзья – «последнем пункте цивилизации» для автомобилистов на территории Украины перед пунктом пропуска. При необходимости на ней можно пополнить запасы горючего, а в магазине – приобрести что-то перекусить, попить кофе и сходить в туалет. Размяв ноги, мы отправились дальше. После Немирова и до таможенного перехода дорога пролегает через лес.

Через несколько минут путешествия меня попросили подготовить заграничный паспорт. Поскольку мы еще не приблизились к пункту пропуска, то мое удивленное выражение лица заставило знакомых объяснить – «мы приближаемся к первому КПП». Мои глаза еще больше увеличились, когда я увидел этот, так называемый КПП – на обочине дороги, у шлагбаума, расположилась зеленая конструкция, которая больше напоминала старые советские вагончики для дорожных рабочих, чем место работы украинских пограничников. Показав на нем только свои паспорта, мы отправились дальше.

Отдельно несколько слов о качестве дороги к ПП «Будомеж-Грушев». Готовясь к поездке, я не раз слышал, что дорога там «не очень», а в дождливую погоду туда лучше вообще не ехать. Честно скажу, от поворота на Яворов и в Немиров еще было терпимо – ямы на дороге кое-как латаные, ехать можно не более 80 км/ч. Хуже ситуация в самом Яворове – объездная дорога не латанная вообще, и ехать надо очень внимательно. Через город мы тоже не поехали – по словам нашего опытного водителя там еще хуже, хотя на въезде в Яворов часть городской дороги все же была отремонтирована. Также я был несколько удивлен, когда на перекрестке объездной Яворова стоял указатель «На Грушев» налево, а мы все же поехали прямо – на Немиров. Здесь снова пришлось довериться водителю, который уверенно сообщил, что «... там дороги вообще нет и даже крутые внедорожники туда не едут». Итак, объехав Яворов по объездной, мы отправились в сторону Немирова, и преодолели этот отрезок пути достаточно быстро. С Немирова до с. Грушев дорога пролегает через лес, и, к сожалению, есть участки с ямами, которые объехать невозможно – нужно значительно снизить скорость. Ну и наконец, мы въехали в с. Грушев, где я на воочию увидел и почувствовал весь ужас для водителей и их недешевых автомобилей – асфальта там нет вообще, ямы объехать невозможно. Очевидно, что здесь в сухую погоду пыль от автомобилей ограничивает видимость, а в дождь – образуется настоящее болото. И это называется «дорога к международному пункту пропуска». Представляю себе, что чувствуют на этом пути польские водители, которые привыкли к своим ровным дорогам даже в самых отдаленных селах. К счастью, одновременно с границей села, закончилась плохая дорога, и начался участок качественного ровного асфальта, которым мы выехали к кольцу и повернули в направлении пункта пропуска.

Очередь на пункте пропуска Грушев-Будомеж.

Фото: shoppingpl.com

Увидев сам пункт пропуска, мы поняли, что изменение пункта пересечения границы было вполне оправданным решением. Выбрав полосу для заезда на «красный коридор», мы подъехали почти вплотную к воротам – перед нами было только два автомобиля. Во время заезда на территорию общего ПП «Грушев-Будомеж», украинский пограничник выдал талончик с указанием количества человек в автомобиле, и мы стали ожидать своей очереди. Официальную границу пункта пропуска мы пересекли в 10:05. Перед нами было 16 автомобилей. Когда автомобиль приблизился к окошку украинских пограничников – пришлось выйти из автомобиля и, предъявив паспорт, показать в окошко работнику ГНСУ свое лицо. Таможенный досмотр был поверхностным – осмотрели салон, багажник и бардачок автомобиля, при этом спросили, не перевозим чего-то опасного, или запретного.

Поскольку я наслушался о придирчивости и принципиальности польских пограничников, то у меня возникли определенные переживания – не вызовет у них наличие «чистого» паспорта и мое волнение (из-за отсутствия опыта пересечения украинско-польской границы) желание тщательной проверки моей личности и соответственно задержки нашего путешествия. Однако процедура оформления на польской стороне была идентична с одной разницей – пограничники сами заглядывали в машину и сопоставляли фотографию с лицом пассажиров. Выйти позволили только водителю. Затем ему и вернули наши паспорта. Для проверки также вызвали и третьего пассажира нашего автомобиля – девушку, у которой был не биометрический, а старый загранпаспорт с визой, и ей пришлось дополнительно сдавать отпечатки пальцев у окошка. Дальше – осмотр автомобиля (мы же были на «красном коридоре»), с открыванием капота, всех дверей и багажника. В общем, проверки проходили достаточно быстро и в результате мы выехали с территории ПП уже в 11:00. На пересечение границы ушло меньше часа. Как отметили мои спутники – машины по «красному» коридору иногда пропускают быстрее, нежели по «зеленому».

И вот, минуя последний шлагбаум на ПП, мы выехали на дорогу с польской стороны. Приятное впечатление произвела большая аккуратность приграничных польских территорий по сравнению с украинскими (и конечно ровные дороги без ям и выбоин). Кроме того, поляки занимают активную позицию в плане использования альтернативных видов энергии как на бытовом уровне (на нескольких польских особняках в приграничном районе были солнечные панели) так и на государственном (в одном месте заметил целую ветровую электрическую станцию с 6 или 8 ветряков).

Чтобы доехать до Жешува, нужно ехать сначала в г. Ярослав (Jarosław), из которого в Жешув можно доехать двумя путями – по старой дороге, пролегающей через Пшеворск и Ланцут, или съехать в Ярославе на автостраду А4. Мы выбрали автостраду. На ней мы помчались со скоростью 140 км/ч (максимальная разрешенная скорость на автострадах в Польше). Сам автобан оставил приятные впечатления – ровное дорожное покрытие, удобные транспортные развязки, стильные красные опоры на мостах и защитные противошумные стены вдоль трассы в районе жилой застройки свидетельствуют о продуманном комплексном подходе при его строительстве.

Созерцая красоту окружающей природы, я и не почувствовал как мы добрались до пункта назначения. Примерно через 1,5 часа мы были уже на месте. Жешув встретил нас солнечной погодой и небольшим количеством машин на дорогах (наверное через воскресенье). В предвкушении новых впечатлений от шоппинга, мы поехали в центр города, где расположены основные торговые центры Жешува.

Продолжение следует.