В Будапеште тысячи венгров выступили против правительства Орбана 17.12.2018, 8:59

Граждане страны требуют отменить поправки в трудовой кодекс.

В Будапеште в воскресенье, четвертый день подряд, тысячи горожан протестовали против новых законов, регулирующих трудовые отношения. На прошлой неделе в трудовой кодекс были внесены принятые парламентом поправки, которые разрешают работодателям требовать от своих сотрудников сверхурочной работы в объеме 400 часов в год, сообщает «Радио Свобода».

Участники марша 16 декабря размахивали флагами Венгрии и Европейского союза, направляясь к зданию парламента. Левые оппозиционные партии и студенческие организации, а также профсоюзы выступили требовали отмены новых законов.

Правительство также приняло закон об административных судах, которые будут рассматривать вопросы избирательного права, протестных акций и коррупционные дела.

Оппоненты власти заявляют, что принятый новые законодательные акты – это еще один пример эрозии демократических институтов в период правления Виктор Орбана, который пришел к власти в 2010 году.