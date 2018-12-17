Дядя, ты дурак? 17.12.2018, 8:35

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Пойте «Интернационал»!

По итогам заявлений Путина в Ярославле перед подростками так и хочется спросить (пока еще так можно до принятия Госдумой законопроекта Клишаса) — "Дядя Вова, ты дурак?", пишет телеграм-канал "СерпомПо".

Путин в очередной раз подарил "пустой конфетный фантик". Плел школьникам о том, что "если мы в состоянии грамотно" применить свои мозги, то "сохраним лидерство в таких отраслях, как космос, ядерная энергетика, материаловедение" и "не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров".

Это с нынешним-то финансированием науки, с тотальной коррупцией, отрицательным отбором кадров практически во всех сферах, деградацией экономики и промышленности, бедностью, войной, санкциями, изоляцией, "лунным клоуном" во главе Роскосмоса, с уже даже не утечкой, а бегством этих самых "мозгов" за границу?!

И вот в такой системе, по Путину, "каждый человек должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично".

В качестве ориентира он снова привел Ломоносова, который пешком "пришел в Петербург". И некому было напомнить дяде Вове, что сейчас 2018-й, а не конец первой трети 18 века, когда не было даже Московского университета, до основания которого Ломоносовым оставалось четверть века. И некому было поправить дядю Вову, опять перепутавшему "фантики" - как и 25 января на Татьянин День в Казани он отправил Ломоносова почему-то в Петербург, хотя шел тот в Москву.

Но в карманах у Путина имелись не только жеваные обертки для маленьких, но и лапша для взрослых.

Он пожурил предпринимателей, "которые зарабатывают любой ценой" и им "на все наплевать, только бы деньги заработать!". "Но есть и другая категория, более счастливая". Видимо, его друзья Ковальчуки, Усманов, Тимченко, Дерипаска, Абрамович, Ротенберг ("Крымский мост" — "это бизнес-проект, но это проект, нужный стране") или Рашников ("сколько миллиардов" вложил, а ведь мог бы "в карманы рассовать"). Вот такие только и способны "понять, что ты истратил жизнь не напрасно, не просто бабки заколачивал и неизвестно, куда их деть потом".

Понятно, с недавних пор Рай и 3D-ядерные боеголовки интересуют Путина больше денег. "Давайте не забывать, что жизнь конечна. И бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смысла класть на это жизнь", - заявил президент детям, беднеющих пятый год родителей.

Противники Кремля скажут, что весь этот трэш — всего лишь типичные черты деградации автократического режима вкупе с деменцией его лидера, безгранично правящего два десятилетия. Сторонники решат — наш "патриарх" достиг просветления, проникнувшись своей великой исторической миссией. Однако больше все это походит на абсолютный цинизм и чванливое презрение к подданным, которые не способны стать гражданами.

Власть, еженедельно тролля россиян оскорбительными издевками глацких-толстых-вострецовых, запретами и законами в стиле — Кафка беседует с "Незнайкой на Луне" в "1984" — и поборами а-ля "Приключения Чиполлино", все прощупывает дно народного терпения. А оно пробивается каждый раз.

Акционеры ЗАО "Российская Федерация" настолько уверовали, что россияне — вечные "терпилы", что не могут остановиться. Президент в Ярославле уже и в роли анти-деда Мороза выступил. В глацких-style заявил подросткам, что не надо, мол, надеяться на государство.

"Мы думаем "Добрый дядя должен нам что-то принести", но лучше вспомнить революционные большевистские песни "Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и не герой!" Нужно своей собственной рукой это делать"... Ну право же, "ой, дурааак".

Некстати ударил советский бэк в монарший мозг. Зря про "Интернационал" вспомнил. Формула "Кто был ничем, тот станет всем" ведь действует и в обратную сторону. Не стоит провоцировать "мир голодных и рабов", даже в шутку. Не вышло бы, как в эпизоде советско-итальянского фильма "Они шли на восток".