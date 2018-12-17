Фотофакт: В Витебске на здании красно-зеленый флаг превращается в бело-красно-белый

Фотофакт: В Витебске на здании красно-зеленый флаг превращается в бело-красно-белый3
- 17.12.2018, 9:10
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Новостройку покрасили в стиле супрематизма.
Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски. Снимок новостройки разместил в фейсбуке витебский журналист Дмитрий Казакевич, сообщает tut.by.
«Дэканструкцыя чырвона-зялёнага ў віцебскім навабуду. Уся гісторыя беларускай дзяржаўнасці на адным тарцы. Малевіч сціпла паліць у кабіне экскаватара», — шутит автор поста.
«Галоўнае ў гэтым шэдэўры, што чырвона-зялёны паступова пераходзiць у бел-чырвона-белы», — подметили в комментариях к посту.