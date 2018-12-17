Андрей Илларионов: США готовят против Путина меры, которые раньше и не обсуждались 3 17.12.2018, 9:35

2,871

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

В отношении к правителю РФ произошел качественный перелом.

Несмотря на различные санкции, российский президент Владимир Путин продолжает угрожать всему миру войной. Эксперты говорят, что в следующие месяцы до президентских выборов в Украине он будет провоцировать ситуацию, чтобы получить повод ввести свою армию на украинскую территорию со стороны Крыма.

Какие украинские города под угрозой и что могло бы остановить агрессивную политику Кремля — в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший советник российского президента, экономист Андрей Илларионов.

— Почему вместо примирения и с Украиной, и с международным сообществом Путин, наоборот, только усугубляет свое положение?

— Во-первых, это отражение его личного характера, во-вторых — рациональный расчет, исходящий из концепции постоянной эскалации ставок. Он надеется, что западные лидеры психологически не в состоянии выдержать гонку на повышение ставок.

Он уже несколько раз обращался к этой идее. Недавно вновь напомнил о готовности отправить в рай своих сограждан. С его точки зрения, к такому подходу, как у него, не готов ни один западный лидер.

Поэтому, заранее заняв неприемлемую для западных лидеров позицию, он продолжает свою кампанию эскалации, и полагает, что окажется победителем в такой психологической борьбе. Следует признать, что эта тактика неоднократно приносила ему плоды. Например, во время российско-грузинской войны Путин начал эскалацию, западные лидеры немного поговорили о ней, а через три месяца вернулись к business as usual. Почти аналогичной реакция была на аннексию Крыма, на войну на Донбассе. А на аннексию Россией Керченского пролива со стороны Запада не было никакой реакции, ни одного заявления. Такой подход дает Путину очевидное преимущество в отношениях с Западом.

Овладев в совершенстве этой тактикой, он постоянно наращивает ставки. В Керченском проливе российская сторона нарушила все возможные и невозможные правовые нормы – и международного права, и национального российского, в том числе целый букет УК РФ – о государственной границе, о неправомерном применении оружия, о подготовке и осуществлении агрессии. Несмотря на этот список нарушений, Путин пытается перевести ситуацию в другой регистр и старается поставить свои жертвы в положение оправдывающихся. Такое будет происходить до того момента, пока оппоненты не перейдут на более убедительный язык.

— Кого или что имеете ввиду?

— До тех пор, пока западные лидеры занимаются политикой appeasement, выигрывает тот, кто применяет жесткие меры. Как только оппоненты переходят к реальной обороне, то ситуация меняется. Когда началась сирийская компания, российские самолеты регулярно нарушали воздушное пространство Турции. Однако, как только турки сбили российский бомбардирощик Су-24 в ноябре 2015-го, то нарушения воздушного пространства Турции прекратились.

Сколько было случаев опасного сближения российских самолетов с самолетами НАТО за восемь лет Обамы? Десятки. Как только Трамп два года назад отдал распоряжение, согласно которому американские военные получили право на открытие огня самостоятельно, исходя из ситуации на месте, без дополнительных запросов вышестоящих инстанций, число нарушений резко упало. А после того, как в феврале этого года была разгромлена группировка ЧВК Вагнера, направлявшаяся забирать у курдов нефтяной завод, все нарушения прекратились как по мановению волшебной палочки.

— А Украину сейчас защищать опять не готовы?

— 5 декабря в Атлантическом Совете в Вашингтоне прошло обсуждение ситуации в Азовском море и боя в Керченском проливе. На этой панели выступали бывшие американские послы в Украине, Польше, России, а также Филипп Бридлав, бывший командующий войсками НАТО в Европе. Это была одна из самых высокопоставленных панелей, какие бывают в Вашингтоне.

Участники панели говорили языком, который раньше никогда в Вашингтоне не звучал. То, что Путин осуществил провокацию в Керченском проливе, чтобы получить повод для нападения на Украину. То, что он хочет проложить сухопутный мост до Крыма и в ходе такой операции захватить Мариуполь, Бердянск, Таврийск, Каховку. То, какие шаги для противодействия агрессии необходимо предпринять. Американцы публично обсуждали формирование флотилии НАТО в Черном море с участием Румынии, Болгарии, Турции, при ротации НАТОвских кораблей из нечерноморских стран. Стали обсуждать закрытие проливов для российских военных кораблей – как черноморских так и балтийско-северноморских.

Когда такое было можно услышать? Это соображения высокопоставленных и опытных экспертов, имеющих серьезные связи в действующей администрации. К их мнению прислушиваются. До 5 декабря ничего подобного услышать было невозможно. Это значит, что произошел качественный перелом, переход к совершенно другому языку. Это уже не предложение из серии "давайте мы к этим санкциям добавим еще одну, или еще двадцать, а к этим десяти лицам в черном списке – еще сто". Налицо переход в США к обсуждению решений, какие раньше не обсуждались.

— Многие эксперты в последнее время говорят, что большая война неизбежна. Мол, Путин активно к ней готовится, и если в Украине не изберут лояльных к нему политиков на предстоящих выборах – он будет нападать.

— Нападение на украинские корабли показало, что произошел качественный перелом в поведении Путина. Он уже не скрывает действий своих регулярных войск под видом трактористов, шахтеров, прочих зеленых человечков. Произошло открытое использование российских вооруженных сил. В Иловайске участвовало несколько десятков российских тактических групп, но это скрывалось. То, что российская артиллерия обстреливала украинские войска вдоль границы — факт известный, но Запад предпочитал не видеть этого.

Они видят, что Путин уже не пытается скрывать использование своих вооруженных сил. Выложенные в эфир видео- и аудио-материалы являются, кстати, документами, какие можно использовать в трибунале по военным преступлениям. То, что Путин перестал скрывать свои агрессивные действия, показывает, что у него ограничений больше нет. Поэтому открытая широкомасштабная операция возможна.

Украинская разведка говорит, что на российско-украинской границе сконцентрировано 80 тыс. российских военнослужащих. В 2014-м году максимальное число российских военных вдоль границы не превышало 50 тыс. Сейчас – практически вдвое больше. Кроме того, Путин перебросил более 120 кораблей из Каспийской флотилии, Северного и Балтийского флотов в Азовское море. Многие из них — десантные. Десантный флот нужен не для патрулирования границы и не для инспекций торговых судов, он предназначен для десантирования войск и техники.

В российских войсках появился новый плавающий БТР, которого не было даже в советской армии. Зачем? Идут постоянные маневры – на Балтике, Каспии, в Крыму, в которых отрабатываются вопросы высадки войск и боевой техники на необорудованный берег. Зачем?

На днях появилось сообщение о размещении дивизиона С-400 в Джанкое. Эти самые современные средства ПВО расположены в северной части Крыма. В российских СМИ пошли публикации о водном кризисе в Крыму и о необходимости установления силового контроля над Северо-Крымским каналом.

Несколько дней тому назад ситуацию в Крыму стал комментировать генерал-лейтенант Юрий Неткачев. Он известен тем, что создавал незаконные вооруженные формирования в Приднестровье, Аджарии, Южной Осетии, потом он был замечен в Крыму и на Донбассе. Теперь он рассказывает о ситуации на севере Крыма и говорит о том, что "украинские бронетанковые части готовятся к маршу на Симферополь". Все это до боли напоминает то, что было летом 2008 года в Южной Осетии, накануне российской агрессии против Грузии.

— Эксперты говорят, что наиболее благоприятный период для нападения Путина – до инаугурации нового президента в Украине.

— У благоприятного для агрессии "окна возможностей" есть стартовая и финишная точки. Стартовой точкой была, очевидно, встреча G-20 в Буэнос-Айресе, последняя крупная международная встреча, на которую был приглашен Путин и на которой предполагалось, что состоится его встреча с Трампом. После нее крупных международных мероприятий с участием Путина может не быть еще долго.

Что касается финишной точки, то специалисты по водохозяйству утверждают, что вода, накопленная в крымских водохранилищах, может закончиться к июлю 19-го года. Кроме того, есть еще определенная цикличность климата: после семи предшествующих полноводных лет в следующем году наступает семилетний засушливый период. До 2014 г. Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в воде. Если воды не будет, то Крым в нынешнем виде обречен. Специалисты по водоснабжению говорят, что нынешних запасов воды достаточно для поддержания жизни в Крыму 1 млн. чел. Сейчас население Крыма — 2,4 млн. чел. Модель Крыма, даже как военной базы, предложенная Путиным, не работает.

Провал любимой игрушки, так красиво преподнесенной российскому обществу, — абсолютно невозможный вариант для Путина. Значит, надо как-то обеспечить получение воды. Если опреснять морскую воду, то потребуется порядка 13 млрд. евро. Это огромная сумма, примерно в 7 раз превышающая ежегодные дотации на Крым. Но для опреснения нужно еще много электроэнергии, которой там недостаточно.

Тогда остается единственный способ – восстановление поставок воды из Днепра, для чего нужно уговорить украинцев. Если же они не "уговариваются", то остается только установить силовой контроль за Северо-Крымским каналом, за плотиной Каховской ГЭС, за Каховским водохранилищем, за водопропускными механизмами и дамбой, перегородившей канал в 14-м году.

Расстояние от Перекопа до Таврийска — 78 км, один час езды. Местность является абсолютно ровной, это степь, на которой нет никаких значимых препятствий – ни крупных рек, ни гор, ни крупных городов. Есть несколько станиц и больше ничего.

Численность населения небольшая — это не полумиллионный Мариуполь, не более чем 100-тысячный Бердянск. В 6 южных районах Херсонской области (Каховском, Алешковском, Каланчакском, Чаплинском, Скадовском, Голопристанском) и Новой Каховке проживает, по официальным данным, 320 тыс. чел., а в реальности, возможно, меньше. При численности группировки вторжения в 80 тыс. чел. захват, оккупация и удержание такого плацдарма – вполне решаемая задача.