Декрет о «тунеядцах» – бомба замедленного действия 1 17.12.2018, 9:50

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Фото: svaboda.org

За считанные месяцы декрет может вывести на улицы рассерженных людей.

С 1 декабря 2018 г. в Беларуси заработала база данных «трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Подразумевается, что это станет одним из финальных шагов в уже многолетней войне против «тунеядцев», начатой с подписанием декрета Лукашенко №3 от 2 апреля 2015 года, пишет обозреватель сайта «Наше мнение» Николай Буров.

Несмотря громкие декларации властей, механизмы реализации их планов остались крайне туманными, за исключением совершенно конкретного последствия для «тунеядцев»: «Начиная с 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат».

Кроме того, правительство попыталось ограничить ряд других экономических прав «тунеядцев», в частности, право на получение субсидий государства на покупку или строительство жилья.

«В итоге, «новаторско-инновационная» идея об оплате «тунеядцами» социальных услуг является еще более проблемной, чем бесхитростная простота первого варианта декрета: круг лиц, подпадающих под его действие, как был неопределенным, так и остается; реализация нового подхода несет в себе еще большие социальные риски, чем требование уплатить некую фиксированную сумму сбора», - убежден автор статьи.

По сравнению с этими выводами действия белорусских властей оказались более радикальными – введение полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание ряда коммунальных услуг: горячего водоснабжения; газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов; теплоснабжения.

По подсчетам «Комсомольской правды» среднестатистическому «тунеядцу» за год без работы придется доплатить за отопление и горячую воду 709 рублей 44 копейки, что больше 20 базовых величин (490 рублей), предусмотренных декретом №3 в 2015 году.

Более того, очевидно, что власти испугала цифра в 500 тыс. человек, оказавшихся в базе. Немедленно пришло осознание того факта, что если это действительно обездоленные и не имеющую работу люди, у которых в ближайшие 6-12 месяца будут конфискованы квартиры из-за неуплаты повышенных услуг ЖКХ, то Беларусь ждут крайне интересные и нестандартные «парламентские и президентские выборы». Тем более, что в апреле 2017 г. под влиянием массовых протестов зимы – начала весны 2017 г., президент пересмотрел оценочную численность «тунеядцев» в сторону уменьшения – до 350 тыс. человек.

Таким образом, Лукашенко не просто не отменил декрет о «тунеядцах» №3, но и создал предпосылки для еще больших поборов с безработных.

Буквально за считанные месяцы декрет №1 можно превратить и в инструмент, способный выгнать на улицы десятки тысяч обозленных и отчаявшихся людей.