«Выход на чердак пришлось закрыть одеялом»: крик души обманутых брестчан 2 17.12.2018, 9:59

Фото: b-g.by

Власти снесли дома, а взамен предоставили людям непонятно что.

Чуть более полугода назад корреспондент «Брестской газеты» навещала брестчан с ул. Поплавского и других окрестных улиц, дома которых ушли под снос из-за строительства моста Западного обхода. После зимы, пережитой в новых домах, построенных для них по ул. Высоковской, новоселы жаловались на протекающие крыши, трещины на потолке и стенах, отвалившуюся на фасадах штукатурку, не выполняющие свои функции водостоки.

На днях корреспондент «БГ» снова побывала на ул. Высоковской и встретилась с переселенцами.

Жилец дома №44 Татьяна Николаевна рассказала, что некоторые недоделки в ее доме устранялись, но крайне медленно. Строители обещают работы продолжить.

«Сначала вообще вода шуровала на фундамент, а не стекала по желобам, – констатирует она. – Хотя водоотводы не раз поправляли, нормального водостока во время выпадения осадков нет и сейчас».

На хозпостройках уже пошли трещины, причем не только у нее, но и у ее сестры, живущей в соседнем доме. Строители говорят, что по СНИПу такие трещины допустимы.

«А когда все развалится, они тоже скажут, это по СНИПу допустимо?!» – не скрывает возмущения Татьяна.

По ее словам, в сарае и гараже ничего хранить нельзя, потому что их еще нужно утеплять, шпаклевать, штукатурить, подшивать потолок. Словом, приводить в человеческий вид. Но все это переложено на плечи самих переселенцев.

«А ведь на Поплавского у меня все это было обжитое и в отличном состоянии, – продолжила Татьяна. – Только вот разницу между тем, что было и что дали, никто компенсировать не стал. Одна стена гаража вся из битых блоков, неведомо как слеплена. Строители заявили: ну, не разбирать же ее теперь. Я отказалась принимать гараж в таком виде. Они сказали, хотя это не положено по смете, стену поштукатурят. Правда, не знаю, сколько эта стена простоит. А вообще, чтобы хоть как-то все довести до толку, здесь еще не менее трех лет нужно трудиться не разгибаясь и вкладывая огромные денежные средства».

Хозяйка кв. №2 в 50-м доме по ул. Высоковской Алена пояснила, что плесень в доме, которой полностью покрылись двери и низ стен, уже неделю не вытирает, потому что ждет обещанной «Полесьежилстроем» комиссии.

«Выход на чердак пришлось закрыть одеялом, потому что оттуда капает на ламинат, – уточнила она детали. – Чердачные двери начали цвести, а в углу комнаты дочки зацвел ламинат. Если окна на проветривание ставишь каждые 15 минут, тогда они вроде высыхают, но я же на работе, а держать их открытыми постоянно и топить улицу я не могу. Окна в доме сыреют постоянно и начинают гнить».

По словам Алены, утопающий в воде огород, по сравнению с проблемами в самом доме, ерунда. За прошлую зиму у нее отвалились уплотнители на входной двери. Они так примерзали, что невозможно было открыть дверь, чтобы выйти наружу.

«Приходили тогда к нам из «Полесьежилстроя», видели эти двери, но так все и осталось, – сообщила женщина. – Год прошел, а они только обещают, но ничего не делают. А пройдет еще год, думаю, в нашу сторону никто и не глянет. Позабыты мы, позаброшены, так и напишите! Обращаешься в «Полесьежилстрой», там отвечают, звоните в УКС, а от звонков туда тоже толку нет».