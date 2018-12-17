Российские госкомпании «отрезали» от зарубежного софта 4 17.12.2018, 10:11

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Антон Силуанов

Фото: РИА «Новости»

Правительство РФ издало директиву.

Первый зампред правительства и глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров, сообщает РБК.

От госкомпаний начала перехода на отечественный софт еще в 2015 году потребовал Владимир Путин, в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России. В июле 2016 года соответствующую директиву подписал Игорь Шувалов. В феврале 2018 года правительственная комиссия приняла решение, что согласовывать планы по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

В соответствии с новой директивой Силуанова госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт — до 2021 года его доля должна превысить 50%. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами.

Не все госкомпаниии готовы уже сейчас перейти на отечественное программное обеспечение. Источник «Ведомостей», близкий к «Аэрофлоту», указывает, что ускоренное импортозамещение грозит снизить конкурентоспособность авиакомпании и доходы. Это в свою очередь может отразиться на цене билетов.

В сентябре Минкомсвязи завершило аудит реестра отечественного программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Именно из этого реестра должны выбирать программы госкомпании.