Репетитор: В школе за эти деньги нужно было бы пахать весь день 4 17.12.2018, 10:43

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Репетитор по математике рассказала intex-press.by, почему ушла из школы, сколько зарабатывает, почему не экономит воду и электричество и на что откладывает деньги:

- В детстве я не задумывалась, кем хочу быть, когда вырасту. В старших классах решила, что хочу быть учителем: мои школьные педагоги всегда были для меня примером, и мне точно так же хотелось стать примером для других детей.

Я подала документы в институт на учителя математики. Выбранная специальность мне нравилась, хотя, конечно, пока ты студент, понять специфику работы сложно.

После вуза я пошла работать в школу. В Барановичах места не нашлось, поэтому первые четыре года я учила детей в сельской школе. Когда появилась возможность перейти в город, сразу же ею воспользовалась.

Проработав в школе больше 20 лет, я устала. Не от преподавания, а от незаинтересованности большинства детей в учебе. Семь лет назад я уволилась. Немного отдохнув, решила попробовать себя в репетиторстве. Математика – востребованный у абитуриентов предмет: она нужна для поступления на экономические и инженерные специальности.

Работа – только во второй половине дня

Моими первыми клиентами стали бывшие ученики. Первый год было сложно: подготовка к ЦТ и уроки в школе – разные вещи. Но успешное поступление учеников стало стимулом продолжать и дальше заниматься репетиторством.

Я не оформляла ИП. Работаю по заявительницу принципу, каждый месяц плачу единый налог. Сейчас это около 30 рублей.

Много учеников я не беру, в этом году готовлю к поступлению 10 человек. С детьми, которые посильнее, занимаюсь раз в неделю, с теми, кто хуже усваивает программу в школе, – два раза. Цена за одно занятие –15 рублей, в месяц выходит 800.

Своим доходом я довольна, ведь работаю только во второй половине дня. В школе за эти деньги нужно было бы пахать весь день.

Рыбу едим три раза в неделю

Самая большая статья расходов – продукты. У мужа панкреатит, поэтому блюд из кулинарии и полуфабрикатов у нас дома не бывает.

Три раза в неделю едим рыбу: иногда на рынке покупаю карпа, в магазинах беру филе белой и красную рыбу. Конечно, удобнее было бы брать филе и красной, но покупка целой рыбы обходится почти вдвое дешевле. Покупаем много курицы, хотя бы раз в месяц готовлю говядину или крольчатину – это очень полезно.

Сладости беру только по большим праздникам и когда приезжают внуки. Мужу сладкого нельзя, а для меня нет ничего вкуснее, чем чай с вареньем. Зато через день покупаю свежие овощи, фрукты и молочку.

В магазин хожу 3–4 раза в неделю и беру продукты на несколько дней. Купить что-то «про запас» могу только по акциям – их я постоянно отслеживаю в интернете. Еще у меня есть дисконтные карты двух магазинов, которые расположены у дома. Если есть возможность сэкономить без ущерба для себя, то ею нужно пользоваться.

Обувь – только кожаная

Не менее существенная статья расходов – коммунальные платежи. За двушку сейчас выходит 90 рублей. Мы с мужем не экономим ни свет, ни воду. После 90-х, когда приходилось отказывать себе во всем, на комфортной жизни не экономлю.

40 рублей уходит на мобильные разговоры (по 20 рублей на каждого), еще 25 отдаю за интернет и цифровое телевидение. Многие мои ровесники не подключают интернет, новости смотрят по телевизору. Но для меня он необходим – там я ищу задачи для детей, общаюсь с коллегами.

Одежду мы покупаем редко: носим ту, которую купили раньше. Конечно, для какого-то торжества приобретаем «парадные» комплекты, но повседневных вещей у нас достаточно.

Из обновок – в основном обувь и верхняя одежда. В моем возрасте экономить на этом смешно, ведь эти вещи берешь не на один год. Обувь выбираем только кожаную, она долговечна. В месяц на обновки уходит 50 рублей.

Дешевая косметика и дорогие кремы

С детьми я занимаюсь у себя дома, поэтому в квартире должен быть порядок. Для этого у меня есть много бытовой химии. Покупать ее в Барановичах дорого, поэтому все – от зубной пасты до стиральных порошков – привозит сын из Польши. Ежемесячно на это я трачу 40 рублей.

С возрастом я стала меньше пользоваться косметикой, но выглядеть хорошо все равно хочется. У меня всегда есть помада, тушь и тени, но не от дорогих производителей. На них я выделяю 10 рублей в месяц. Раз в полгода покупаю флакон туалетной воды за 60 рублей. А вот на уходовой косметике не экономлю. Беру себе хорошие антивозрастные кремы и сыворотки. Раз в месяц хожу в парикмахерскую, всегда к одному мастеру. За стрижку плачу 15 рублей.

Ежемесячно стараемся хоть немного отложить

Мы с супругом всегда стараемся хотя бы немного отложить на «черный день». Во-первых, из-за проблем со здоровьем не знаем, когда могут потребоваться дорогостоящие лекарства. Во-вторых, раз в год хочется съездить в санаторий или хотя бы походить на платные процедуры. И сыну нужно помочь.

Суммы сбережений уменьшаются зимой, когда возрастает коммуналка.