Аналоги декрета о «тунеядцах» всегда заканчивались народными бунтами 3 Николай Бенько, «Радыё Рацыя»

17.12.2018, 10:52

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Зашивать дыры в бюджете за счет беднейших слоев населения - странное ноу-хау.

На сайте Национального правового портала появилось свежее постановление совета министров, в котором в "стопятьсотый" раз внесены правки в одиозный декрет о «тунеядцах».

Сам факт разработки этого постановления указывает, что власти пытаются выйти из тупиковой ситуации, в которую сами себя загнали. Но задача усложняется непростой дилеммой. Отменишь декрет - покажешь свою слабость перед обществом и вертикалью, что для нынешнего руководства недопустимо.

Не отменишь - можешь оказаться на обочине истории. Поэтому и мучаются чиновники, пытаясь как-то выкрутиться с помощью дополнительных правок. Декрет о «тунеядцах» - это правовой нонсенс, который невозможно представить в цивилизованных странах в XXI веке. По сути, этот правовой акт - своеобразная вариация налога на бедность, который неоднократно пытались вводить европейские монархи несколько сотен лет тому назад. Все эти попытки, как правило, заканчивались народными бунтами. И Беларусь, как показали события 2017 года, этому не исключение.

Тогда инстинкт самосохранения подсказал властям, что надо срочно вводить мораторий, чтобы не случилось чего-то необратимого. Но похоже на то, что некоторые товарищи до конца так и не поняли, что подобные декреты только подрывают основы государственности, лишают властные институты минимальной легитимности, выталкивают общество на тропинку противостояния с государством.

Декрет противоречит не только логике, национальному законодательству, но и международным обязательствам Беларуси, делает нашу страну изгоем в глазах иностранцев. В общем зашивать дыры в бюджете за счет беднейших слоев населения - странное ноу-хау. Это то самое как комплектовать национальную сборную по хоккею из числа безногих и безруких людей.

Одна из задач государства как раз заключается в реализации принципа солидарности, когда наиболее успешные могут протянуть руку помощи проблемным гражданам. Только в этом случае государство может избежать статуса failed state. Идеологи создание декрета о «тунеядцах» часто публично обосновывают необходимость в этом документе тем, что среди белорусов много алкоголиков и других асоциальных элементов, которые сидят на шее государства.

В качестве выхода из ситуации предлагается гениальные решения: налоговая петля и принудительный труд. Однажды разговаривал на эту тему с польской знакомой. Девушка заметила, что поголовное пьянство среди белорусов - это не такое уж уникальное явление. В конце 1980-х-начале 1990-х поляки также пили алкоголь в страшных объемах. Старшие поколения помнят, истории массовых отравлений спиртом "Рояль" и различными другими сомнительными жидкостями. Но проблема алкоголизации населения решилась сама собой, когда в Польше установилась рыночная экономика, а граждане наконец получили возможность хорошо зарабатывать.

Николай Бенько, «Радыё Рацыя»