Давос выставил России пять условий 3 17.12.2018, 10:54

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фото: ЧТК

Российские олигархи попадают под серьезные ограничения.

The Bell узнал, на каких условиях попавшим под санкции США Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске разрешили участвовать в форуме в Давосе. Их всего пять, но, если соблюдать все, на форум можно и не ехать.

Детали. Условия участия в Давосском форуме лиц, попавших под санкции, были разработаны в начале декабре при участии юристов, рассказали The Bell двое источников, знакомых с сутью предложений организаторов форума. Суть требований они описывают так:

Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки.

Организаторы должны убедиться, что граждане США – гости форума или люди, которые имеют отношение к его организации – не будут взаимодействовать с лицами под санкциями – начиная от вопросов их участия в панелях форума, заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.

Для организации визита в Давос россиян из санкционных списков не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы или сервера, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик.

Организаторы форума также не будут помогать попавшим под санкции с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

Наконец, попавшие под санкции не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

Представители ВТБ, Дерипаски и Вексельберга в выходные тему Давоса не комментировали – даже после того, как стало известно, что их все-таки ждут на Всемирном экономическом форуме.

Контекст. В субботу источник в российском правительстве рассказал, что организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов под санкциями. В этой связи российская правительственная все-таки отправится в Давос, добавил он – состав делегации еще будет уточняться.

Сами организаторы форума от лица управляющего директора WEF Алоиса Цвингги в сообщении, на которое в воскресенье ссылались РИА Новости, заявили, что «приветствуют участие делегации из России» и «предпримут необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями».

История вопроса. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в 20-х числах января. В этом году организаторы форума отказали в участии россиянам, попавшим под санкции.

В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о возможном бойкоте форума в Давосе — если организаторы не изменят своей позиции. Решение об ограничениях в отношении россиян, попавших под санкции, Медведев тогда назвал «странным» и сказал, что говорил на эту тему с президентом Швейцарии, который пообещал навести справки.

На прошлой неделе ситуацию с Давосом с Дмитрием Медведевым обсуждал глава ВТБ Андрей Костин, рассказывал один из собеседников The Bell. Правительство до последнего момента склонялось к тому, чтобы бойкотировать форум, говорили двое источников The Bell. Один из них уточнял, что также обсуждалась идея о том, чтобы отправить в Давос делегацию во главе с чиновником не выше ранга министра.

ВЭФ на запрос The Bell не ответил.