Месси забил 50 голов за год в 8-й раз за 9 лет 17.12.2018, 11:02

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Лучшим результатом в карьере знаменитого футболиста и мировым рекордом остается 91 гол в 2012-м.

«Барселона» разгромила «Леванте» в матче 16-го тура чемпионата Испании (5:0).

Хет-трик сделал нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Эти голы стали для него 48-м, 49-м и 50-м в этом году, пишет tribuna.com.

31-летний аргентинец, начиная с 2010 года, в восьми из девяти случаев забивал за календарный год как минимум 50 мячей за клуб и сборную.

Лишь в 2013 году он забил 45 голов. Лучшим результатом в его карьере и мировым рекордом остается 91 гол в 2012-м.