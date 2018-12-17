В Беларуси отложили введение ID-карт 8 17.12.2018, 11:14

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кадр из фильма «Пятый элемент»

Минсвязи пришлось оправдываться перед населением.

Некоторые граждане, помешанные на современных технологиях, ждут не дождутся, когда в Беларуси будут введены идентификационные карты, получившие с легкой руки любителей английского языка название ID-карта (от англ. Identity Document – идентифицирующий документ). Однако им, как минимум, придется потерпеть еще год, пишет «Экономическая газета».

Нам уже неоднократно обещали, что «электронные паспорта», как еще называют идентификационные карты, будут введены в ближайшее время, буквально «вот-вот». Сначала называлось лето текущего года, потом срок их введения был перенесен на 1 января 2019 г. Но поскольку опять что-то пошло не так, а следующий год приближается неумолимо, представителям Минсвязи даже пришлось оправдываться перед населением.

Это сделал первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко, который, выступая в эфире СТВ, сообщил, что идентификационные карты в нашей стране начнут функционировать лишь в 2020 году. Был назван и виновник задержки – другой проект, который разрабатывался параллельно с новым средством идентификации и скрывается под устрашающей и абсолютно не выговариваемой аббревиатурой БИСРС (Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система). Ну не умеют наши технические специалисты придумывать прилично звучащие названия, что уж тут поделаешь.

Именно этот самый БИСРС, по словам высокопоставленного представителя Минсвязи, и стал камнем преткновения, заодно затормозив и проект с «электронными паспортами», который без указанной системы просто не смысла внедрять. А так, надо полагать, у наших связистов все готово.

По крайней мере, они уже знают, сколько будет стоить ID-карта (в районе 1 базовой величины), кто и когда ее сможет получить. Как было сообщено, это можно будет сделать, дождавшись, когда истечет срок действия старого-доброго бумажного паспорта. Хотя тем самым особо продвинутым и нетерпеливым гражданам, о которых мы упоминали выше, никто не станет чинить препятствий для получения ID-карты и раньше. Для этого будет достаточно подать письменное заявление.

Кроме того, замминистра еще раз уточнил, что ID-карты, предназначенные исключительно для внутреннего пользования, не нужно путать с биометрическими паспортами, которые будут использоваться только для выезда за границу. Его стоимость тоже определена: предполагается, что он будет в три раза дороже ID-карты.

В итоге стране было обещано завершить все работы по обоим проектам в следующем году. Посмотрим, не помешает ли Минсвязи что-нибудь на этот раз.