Эстонскому правозащитнику запретили въезд в РФ на 55 лет 2 17.12.2018, 11:20

Оливер Лооде

Фото: bnkomi.ru

Активист финно-угорского движения был остановлен российскими пограничниками.

Эстонский правозащитник, руководитель НКО "Центр развития коренных народов URALIC" Оливер Лооде был остановлен российскими пограничниками на КПП "Ивангород-Нарва", когда направлялся в город Кингисепп. Ему было предъявлено уведомление о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073 года, о чем Лооде написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 декабря, сообщает dw.com.

Как пишет Лооде, у него не вызывает возражений это решение, так как "Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет, и на какой срок". "Что я нахожу впечатляющим, так это продолжительность запрета на въезд. До 2073 года - 55 лет, и если я доживу до этого времени, то мне будет 99 лет", - подсчитывает правозащитник.

По его словам, запрет установлен по инициативе ФСБ на основании федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", согласно которому въезд иностранному гражданину может быть запрещен, "если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

В России Лооде намеревался принять участие в активистском семинаре по финно-угорским языкам. Правозащитник известен как активист международного финно-угорского движения и бывший эксперт Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (UNPFII).

Кроме того, Лооде стал одним из инициаторов создания международного движения по освобождению Крыма #LIBERATECRIMEA, в котором он сотрудничает с представителями крымских татар.