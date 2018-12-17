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Суд отказался рассматривать иск Золотова к Навальному

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  • 17.12.2018, 11:34
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Алексей Навальный
Фото: AP

Генерал составил исковое заявление с нарушениями.

Люблинский суд Москвы оставил иск главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, касающийся расследования о закупке продуктов для сотрудников ведомства, без движения из-за нарушений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда, передает «Дождь».

Исковое заявление не соответствует требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессульного кодекса. Золотов должен устранить недостатки до 9 января 2019 года.

Глава Росгвардии подал иск «о защите чести и достоинства» к Навальному 11 декабря. Он требует взыскать с оппозиционера миллион рублей в качестве компенсации.

Адвокат Золотова Шота Горгадзе говорил, что истец требует признать сведения о недвижимости Росгвардии и руководстве, которое, по словам Навального, «объедает своих сотрудников», несоответствующими действительности. Полученные, в случае соответствующего решения суда, от Навального деньги Золотов пообещал направить в детский дом.

В августе Фонд борьбы с коррупцией Навального выпустил расследование, в котором обвинил Росгвардию в закупках продуктов по завышенным ценам у мясокомбината «Дружба народов». Это предприятие стало единственным поставщиком продуктов по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в 2017 году.

Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, который в настоящее время возглавляет Росгвардию.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором вызвал оппозиционера на дуэль.

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов. В результате «дуэли» так пока и не состоялось.

Однако в ноябре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу.

Инициатором дела стал начальник отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А.Вертей. В ФСБ обратили внимание на то, что мясокомбинат мог «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».


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