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«Героям Слава»: в Крыму подняли украинский флаг в поддержку моряков

  • 17.12.2018, 11:49

Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в Крымских горах.

В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины в поддержку 24-х пленных украинских моряков. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на правозащитный центр "Дія".

Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в Крымских горах над Ласпинским перевалом.

Один из волонтеров развернул флаг Украины на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч прочитал стихи современного севастопольского автора по мотивам "Заповіту" Тараса Шевченко.

Правозащитники сообщают, что акция завершилась традиционным, а с недавних пор и официальным приветствием украинской армии:

- Слава Україні!

- Героям Слава!

Напомним, 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

12 декабря украинские консулы в России посетили всех захваченных в плен российскими военными моряков ВМС Украины.


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