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В милицейской машине в Несвиже нашли повешенного человека

  • 17.12.2018, 11:57

Расследованием занимается Следственный комитет.

В управлении внутренних дел Минского облисполкома «Радыё Свобода» сообщили, что проводят проверку самоубийства гражданина в милицейской машине в Несвиже. Проверка уже «на стадии завершения». Расследованием смерти задержанного занимается Следственный комитет.

В канале Telegram была распространена информация, что в Несвиже якобы расследуется убийство парня сотрудниками милиции. В сообщении говорится, что после убийства милиционеры имитировали самоубийство парня - повесили его на шнурки в милицейской машине.

«Эта информация однозначно не соответствует действительности. Речь идет о суициде, а не об убийстве. Розыскной отдел Несвижского района проводит проверку. Внутренняя проверка у нас также проводится, она на стадии завершения. Но информация об убийстве трактуется неправильно. Мы сразу это трактовали как суицид», - сказал корреспонденту «Радыё Свабода» представитель Минской областной милиции Евгений Сачек.

В таких случаях обязательно проводится проверка, сказали в милиции. «Суицид произошел в служебной милицейской машине. Это так. Это было около двух недель назад».


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