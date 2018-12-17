The Telegraph: Британия бросает вызов России в космосе 3 17.12.2018, 12:08

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На суше, в море и воздухе преимущество уже закреплено.

Возвращение на этой неделе «Куин Элизабет», нового авианосца Королевского флота водоизмещением 65 тысяч тонн, в родной Портсмут после нескольких месяцев серьезных испытаний вдали от берегов, в Атлантике, знаменует собой важный этап в ходе модернизации британских вооруженных сил, пишет The Telegraph (перевод –inosmi.ru).

После почти десятилетия неумолимых сокращений военного бюджета перспектива того, что ВМС вскоре смогут получить авианосец, укомплектованный боевыми самолетами-невидимками F-35B, посылает своевременный сигнал о том, что Великобритания вновь обретает свой военный талисман.

После того, как коалиционное правительство решило, что военные могут обойтись без этого важнейшего комплекса, Даунинг-стрит потеряла возможность использовать авианосец во время какого-либо кризиса. Например, недавние конфликты в Ливии и Сирии были типичными примерами случаев, когда наличие авианесущего корабля значительно расширило бы возможности правительства в отношении режимов-изгоев.

Поэтому тот факт, что для «Куин Элизабет» близится момент, когда он начнет эксплуатироваться в полную силу, — ввод его в эксплуатацию запланирован на 2020 год, — будет способствовать укреплению обороноспособности страны в то время, когда угрозы с каждым днем становятся все серьезнее и серьезнее.

Поскольку, как объяснил в своем программном выступлении в Королевском институте оборонных исследований новый глава Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ник Картер (Nick Carter), восстановление сил Великобритании на традиционных военных аренах — суше, воздухе и море — является лишь частью картины в отношении будущих угроз.

Сэр Ник, командовавший британскими войсками в конфликтах от Северной Ирландии до Афганистана, считает, что Британия и ее союзники должны более динамично готовиться к будущим вызовам, когда новые методы ведения войны встроены в более традиционные способы.

«Мы находимся во время перемен, более широких, быстрых и глубоких, чем человечество испытало вне мировой войны, — сказал сэр Ник. — Нам нужно воссоздать новаторство и изобретательность военного времени, чтобы добиться успеха в этой среде».

Как и все остальные представители британских военных и разведывательных кругов, сэр Ник твердо убежден в том, что наибольшую угрозу безопасности представляют сегодня не исламистские террористические группировки, а Россия и другие государства-изгои, такие как Иран. И в этом контексте важно рассмотреть методы, которые такая страна, как Россия, может использовать в какой-либо будущей конфронтации с Западом.

Русские, конечно, по-прежнему будут прибегать к использованию традиционных военных формирований: боевым самолетам, кораблям и бронетанковым дивизиям. Но они также будут грамотно использовать широкий спектр новых приобретенных ими технологических навыков для нанесения сокрушительного поражения врагу еще до первого выстрела.

Например, в ходе недавних конфликтов в Грузии и на Украине русские, прежде, чем начали действовать их обычные вооруженные силы, использовали кибероружие с целью выведения из строя систем связи и источников питания, получая тем самым явное преимущество над противниками. Разумно ожидать, что в любом будущем конфликте с участием более развитой страны, такой как Великобритания, русские будут использовать подобную тактику, применяя более совершенные системы.

Одной из очевидных целей может стать интернет, который можно вывести из строя просто уничтожив жизненно важные для его функционирования спутники связи в космосе. 30 лет назад многие смеялись над Рональдом Рейганом из-за его инициативы «Звездных войн», которая должна была дать возможность Америке использовать космические технологии для своей защиты.

Плюс ко всему сегодня такие страны, как Россия, вкладывают значительные средства в развитие возможностей использовать космос в качестве нового поля боя, причем российские военные, как утверждается, работают над лазерами и запускаемыми с самолетов ракетами, которые могут уничтожать спутники.

К этому следует добавить другие нетрадиционные методы, которые используют русские, такие как применение нервно-паралитических веществ, что они продемонстрировали на улицах Солсбери, или ловкое манипулирование социальными сетями для распространения «фейковых новостей», что, как считают американцы, произошло во время президентских выборов 2016 года.

Именно для того, чтобы убедиться, что Великобритания должным образом подготовлена к борьбе с этими новыми формами войны, сэр Ник хочет создать новую командную структуру, в рамках которой возникающие арены конфликтов, такие как космос и киберпространство, полностью интегрированы с более традиционными командными структурами вооруженных сил.

«Наша модернизация будет вестись с помощью технологий, — сказал сэр Ник в своем вчерашнем обращении. — Мы сформируем наши модернизированные силы за счет интеграции пяти областей — космической, киберпространства, морской, воздушной и наземной — с информацией, аккумулируемой в едином центре».

Это именно тот подход, который необходим, чтобы Великобритания смогла защитить себя от угроз, с которыми, вероятно, столкнется в будущие десятилетия. Да, если нашлепать несколько новых авианосцев, это станет огромным преимуществом в некоторых типах конфликтов. Но не менее важна будет способность защитить себя на более сложных полях сражений в космосе и киберпространстве.