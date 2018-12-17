Лукашенко: Меня настораживает, что белорусы заволновались

Лукашенко: Меня настораживает, что белорусы заволновались59
- 17.12.2018, 12:12
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Диктатор рассказал о потерянных $500 миллионах.
Об этом Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, передает БелТА.
Диктатор отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра.
Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и «союзном государстве» ухудшаются условия функционирования экономики.
«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Это наша проблема - руководства страны, - которую мы должны решить, - заявил белорусский правитель. - Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги».
«Мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами», - подчеркнул Лукашенко.