Названо имя лучшего молодого футболиста мира в 2018 году 17.12.2018, 12:17

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Маттейс де Лигт

Фото: Маттейс де Лигт

Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Лучшим молодым футболистом мира в 2018 году стал защитник "Аякса" Маттейс де Лигт. Об этом сообщает Tuttosport (перевод — apostrophe.ua).

Де Лигт стал обладателем награды Golden Boy. В борьбе за нее он опередил таких игроков, как Джастин Клюйверт ("Рома"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Патрик Кутроне ("Милан").

19-летний де Лигт уже является капитаном "Аякса". Интерес к нему проявляют "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах и забил три гола.

В прошлом году обладателем награды Golden Boy стала нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который затем был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира-2018.