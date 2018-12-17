«Леонид Судаленко на общемировом уровне поднял многие важные проблемы Беларуси» 17.12.2018, 12:43

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БАЖ подвела итоги года.

В Минске завершилось ежегодное подведение итогов работы крупнейшей организации журналистов - "Белорусской ассоциации журналистов", передает «Радыё Рацыя».

Лидеры организации упоминали о трудностях журналистского сообщества для защиты свободы слова в Беларуси. Но есть и положительное; по мнению лидера гродненского отделения БАЖ Ольги Корсун. Солидарность с коллегами остается в приоритетах отделения, говорит Ольга Корсун:

- Гродненские журналисты проявили очень большую солидарность со своими коллегами с телеканала "Белсат", когда выступили с совместным заявлением в поддержку и защиту коллег Алеся Денисова и Алексея Кайриса, у которых был проведен обыск, и на которых хотели завести дело.

У Гомельского отделения наиболее в финансовом плане пострадали журналисты Константин Жуковский, Андрей Толчин и Лариса Щирякова по статье 22.9 АК (изготовление информационной продукции). В Гомеле тоже много позитивных новостей, где в 2018 году создали ячейку лучшей региональной структуры, по оценке жюри БАЖ. Говорит председатель филиала БАЖ в Гомеле Николай Бенько:

- Член нашей отделения Леонид Судаленко получил из рук министра юстиции Франции очень статусную награду - медаль "Равенство, Братство, Свобода". На общемировом уровне Леонид Судаленко поднял проблему наших членов - статья 22.9 и другие вопросы.