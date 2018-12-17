Турция поддержала создание армии Косова 4 17.12.2018, 13:01

Анкара выступила с официальным заявлением.

Посольство Турции в Приштине поддержало преобразование Сил безопасности Косова в армию, заявив, что это суверенное право Косова как государства.

Об этом сообщает косовская Gazeta Express.

Официальная Анкара, согласно последнему заявлению, ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.

Посольство Турции в Приштине подчеркивает, что Анкара, "уделяя миру и стабильности в регионе большое значение, будет продолжать поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом".

Как сообщалось, 14 декабря парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косова о создании национальной армии. ЕС также не поддержал его.