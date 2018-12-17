закрыть
17 декабря 2018, понедельник, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Турция поддержала создание армии Косова

4
  • 17.12.2018, 13:01

Анкара выступила с официальным заявлением.

Посольство Турции в Приштине поддержало преобразование Сил безопасности Косова в армию, заявив, что это суверенное право Косова как государства.

Об этом сообщает косовская Gazeta Express.

Официальная Анкара, согласно последнему заявлению, ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.

Посольство Турции в Приштине подчеркивает, что Анкара, "уделяя миру и стабильности в регионе большое значение, будет продолжать поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом".

Как сообщалось, 14 декабря парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косова о создании национальной армии. ЕС также не поддержал его.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип