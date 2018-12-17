Стало известно, как белорусы будут работать в 2019 году 17 17.12.2018, 13:02

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2 января - на работу, майских каникул не будет.

Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в следующем году, сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты.

Перенос рабочих дней в 2019 году утвержден постановлением Совета Министров от 15 декабря 2018 года № 906, пишет tut.by.

Рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) — на субботу 4 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6 и 7 мая 2019 года — 3 дня;

10 мая (пятница) — на субботу 18 мая. При этом днями отдыха будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года — 4 дня;

8 ноября (пятница) — на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (день октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.

Это значит, что 2 января в 2019 году будет рабочим днем. А майских каникул, которые обсуждались в правительстве, не будет. 8 мая будет единственным рабочим днем на неделе с 6 по 12 мая. Напомним, министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» говорил, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому, по его словам, правительство должно было рассмотреть возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

Всего же в новом году у белорусов длинные выходные будут четырежды. Отдыхать по четыре дня подряд будем на День Победы и на 7 ноября. По три — на 8 Марта, Радуницу, которая в этом году выпадает на 7 мая.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня, напоминает ведомство.