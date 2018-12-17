Экипаж машины боевой

Экипаж машины боевой14
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 17.12.2018, 13:09
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Злоключения корабля «Адмирал Кузнецов» продолжаются.
Это просто трэш.
Оказывается, каково «железо» таковы и «мозги».
Злоключения корабля «Адмирал Кузнецов» известны. Они стали предметом горьких шуток. Сначала задымил море, затем утопил два новейших самолета. А при его ремонте, утонул плавучий док (один из двух в стране), причем на палубу «Кузнецова упал кран.
И вот – новые шокирующие новости с корабля.
Двое парней в тельняшках, члены экипажа, натырили с «Кузнецова» радиодеталей, - аж 400 штук. Устроили на корабле подпольную мастерскую, извлекали из начинки обкраденного корабля драгметаллы и продавали их на суше – в Мурманске. Наварили 1.2 млн. рублей. Бедный корабль!
Это очень духовная и скрепная история. Говорящая о величии путинских времен.
Можете себе представить, что-то подобное где-нибудь в бездуховных США, на авианосце «Рональд Рейган»? Подпольную мастерскую из краденных с корабля деталей? Продажу плавленого золота моряками в Нью-Йорке за кэш?
С другой стороны, чем эти двое парней хуже бывшего министра обороны Сердюкова, продолжающего сегодня плавание в океанических водах каких-то там «госкорпораций»?
Мы считаем, что ничем. Они из одного материала. Военные низы соответствуют военным верхам Только двух упомянутых морячков посадили, а верхи отделались легким испугом.
Телеграм-канал «СерпомПо»