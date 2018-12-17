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Экономист - властям: Да замолчите уже, не позорьтесь!

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  • 17.12.2018, 13:13
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Леонид Заико

Страной управляют очень слабенькие люди.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя экономическую политику белорусской власти и подходы при формировании госбюджета страны:

- Хочу сказать как экономист: белорусский бюджет никогда не вызывал у меня серьезного отношения. Здесь уместна фраза из Оруэлла: лучший бюджет – это отсутствие бюджета.

Бюджет Беларуси – просто пластилиновый. Потому что при наших показателях инфляции все эти цифры плавают, как кошки в проруби перед Рождеством.

То, что делает правительство – это дурь. Самая настоящая. Очень слабенькие люди управляют страной и занимаются бюджетом. Они не понимают, что Беларусь должна быть независимой и самостоятельной. И вся данность бюджета должна исходить не из цен на нефть, а из создаваемого ВВП, который формируется в основных отраслях занятости и деятельности.

Меня вообще удивляет, когда нынешний министр финансов начинает говорить: мы посчитали, каким будет курс доллара… Вы что, Федеральная резервная система США? Да замолчите уже, не позорьтесь! Курс рубля – вот ваше дело.

Вначале «считают» курс доллара, а потом – прогнозируемые цены на нефть. Эта формула – для дураков.

Если вам нравится нефтяная тематика и вы хотите подражать россиянам, то хотя бы понимайте, что в РФ нет бюджета. То, что они называют «бюджетом» – это приходно-расходная книга бензоколонки. Правильно когда-то сказал Джон Маккейн о том, что Россия – это большая бензоколонка.

Ребята, вы пока не выпрыгнули из вашей бензоколоночной истории. У Лукашенко за все время не нашлось ни одного министра, который бы понимал необходимость реструктуризации бюджета.


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