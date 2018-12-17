Защитник Куропат добился отмены штрафа 1 17.12.2018, 13:22

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Милиционеры нарушили целый каталог процессуальных прав Юрия Полейко.

Член Минской организации Белорусской христианской демократии Юрий Полейко 6 сентября УГАИ УВД Миноблисполкома был оштрафован двумя базовыми величинами (49 рублей) за то, что он "9 августа в 16:42 на 51-м километре МКАД совершил правонарушение, выразившееся в том, что являясь пешеходом, двигался по проезжей части дороги и необоснованно препятствовал движению транспортных средств", пишет правозащитный центр «Весна».

Сотрудники ГАИ составили на него протокол по ч.1 ст. 18.23 КоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходом, участвующих в дорожном движения и не управляющим транспортным средством).

Но позже сами сотрудники ГАИ прекратили дело за отсутствием в действиях Юрия Полейко состава правонарушения. Дело в том, что постановление об административном правонарушении вынесли в отсутствии Юрия Полейко, что при невыполнении иных условий грубо нарушает процессуальные права лица и делает такой процесс незаконным. А значит и никакой административной ответственности в данном случае быть не может. Во время рассмотрения административного дела Юрий был в командировки (с 23 августа по 15 сентября), он даже не знал, что в отношении него ведется административный процесс.

На основании этого Юрий Полейко с помощью правозащитников обжаловал постановление по делу об административном правонарушении УГАИ УВД Миноблисполкома в суд Фрунзенского района. Суд, в свою очередь, отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение. Сотрудники ГАИ прекратили дело и отменили штраф.

Как отмечают правозащитники, в этой ситуации был нарушен целый каталог процессуальных прав, гарантированных Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях и международными нормами.

Во-первых, было нарушено право Юрия Полейко на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. Законодательством установлено, что при рассмотрении дела об административном правонарушении участие лица, в отношении которого ведется административный процесс, в рассмотрении дела обязателен (ст. 11.4 ПИКоАП). Исключения возможны в четырех случаях, когда лицо:

- признает свою вину;

- письменно ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие,

- уклоняется от явки,

- не уведомило о наличии уважительных причин.

Очевидно, что оснований у представителей ГАИ рассматривать административное дело в отсутствие Полейко не было: он ничего не признавал, не заявлял и, более того, даже не уклонялся от явки.

Во-вторых, нарушение сотрудниками ГАИ права на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении повлекло нарушение и других процессуальных прав. Например, право давать объяснения или отказаться от дачи объяснений (п.2 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП), право представлять доказательства (п.3 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП), право заявлять отводы и ходатайства (п.4 ч. 1 ст .4.1 ПИКоАП), право защищать себя самостоятельно (п.6 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП) и другие.

В результате этого было нарушено конституционное право на получение юридической помощи (ст. 62 Конституции), которое также гарантируется и Международным пактом о гражданских и политических правах (ст.14) и процессуальным законодательством Республики Беларусь (ст. П.5 ч.1 ст. 4.1 ПИКоАП).

Таким образом, постановление ГАИ являлась незаконной на основании того, что при ее рассмотрении были нарушены процессуальные права Юрия Палейки.