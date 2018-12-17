закрыть
17 декабря 2018, понедельник, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Защитник Куропат добился отмены штрафа

1
  • 17.12.2018, 13:22
  • 1,636

Милиционеры нарушили целый каталог процессуальных прав Юрия Полейко.

Член Минской организации Белорусской христианской демократии Юрий Полейко 6 сентября УГАИ УВД Миноблисполкома был оштрафован двумя базовыми величинами (49 рублей) за то, что он "9 августа в 16:42 на 51-м километре МКАД совершил правонарушение, выразившееся в том, что являясь пешеходом, двигался по проезжей части дороги и необоснованно препятствовал движению транспортных средств", пишет правозащитный центр «Весна».

Сотрудники ГАИ составили на него протокол по ч.1 ст. 18.23 КоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходом, участвующих в дорожном движения и не управляющим транспортным средством).

Но позже сами сотрудники ГАИ прекратили дело за отсутствием в действиях Юрия Полейко состава правонарушения. Дело в том, что постановление об административном правонарушении вынесли в отсутствии Юрия Полейко, что при невыполнении иных условий грубо нарушает процессуальные права лица и делает такой процесс незаконным. А значит и никакой административной ответственности в данном случае быть не может. Во время рассмотрения административного дела Юрий был в командировки (с 23 августа по 15 сентября), он даже не знал, что в отношении него ведется административный процесс.

На основании этого Юрий Полейко с помощью правозащитников обжаловал постановление по делу об административном правонарушении УГАИ УВД Миноблисполкома в суд Фрунзенского района. Суд, в свою очередь, отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение. Сотрудники ГАИ прекратили дело и отменили штраф.

Как отмечают правозащитники, в этой ситуации был нарушен целый каталог процессуальных прав, гарантированных Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях и международными нормами.

Во-первых, было нарушено право Юрия Полейко на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. Законодательством установлено, что при рассмотрении дела об административном правонарушении участие лица, в отношении которого ведется административный процесс, в рассмотрении дела обязателен (ст. 11.4 ПИКоАП). Исключения возможны в четырех случаях, когда лицо:

- признает свою вину;

- письменно ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие,

- уклоняется от явки,

- не уведомило о наличии уважительных причин.

Очевидно, что оснований у представителей ГАИ рассматривать административное дело в отсутствие Полейко не было: он ничего не признавал, не заявлял и, более того, даже не уклонялся от явки.

Во-вторых, нарушение сотрудниками ГАИ права на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении повлекло нарушение и других процессуальных прав. Например, право давать объяснения или отказаться от дачи объяснений (п.2 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП), право представлять доказательства (п.3 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП), право заявлять отводы и ходатайства (п.4 ч. 1 ст .4.1 ПИКоАП), право защищать себя самостоятельно (п.6 ч.1 ст.4.1 ПИКоАП) и другие.

В результате этого было нарушено конституционное право на получение юридической помощи (ст. 62 Конституции), которое также гарантируется и Международным пактом о гражданских и политических правах (ст.14) и процессуальным законодательством Республики Беларусь (ст. П.5 ч.1 ст. 4.1 ПИКоАП).

Таким образом, постановление ГАИ являлась незаконной на основании того, что при ее рассмотрении были нарушены процессуальные права Юрия Палейки.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип