Бунт в Поволжье: губернатора-«единоросса» требуют отправить в отставку 2 17.12.2018, 13:36

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Сергей Морозов

Ситуация в регионе названа критической.

Депутаты от партии КПРФ Ульяновской области проголосовали за подписание обращения в адрес Путина с требованием отправить губернатора области Сергея Морозова в отставку. Об этом "Idel.Реалии" сообщили в рескоме. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный считает сложившуюся ситуацию в Ульяновской области "мягко сказать, критической". В том числе политик указал на проблемы в здравоохранении, обманутых дольщиков и коррупцию во власти, имея ввиду задержание заместителя председателя правительства Павла Дегтярь.

— В этом году мы обошли "Единую Россию" и оказанное доверие граждан мы должны оправдать, — комментирует депутат. — Та обстановка, которую сегодня мы видим в регионе, в корне нас не устраивает. Губернатор Морозов занимает доверенный ему пост с 2004 года. За это время население области сократилось более чем на 120 тысяч человек. В регионе полностью уничтожается социальная сфера, что говорить, в больницах нет даже бинтов и зеленки, люди сами их покупают при обращении к врачу. Но зато содержание правительства региона за последние годы выросло кратно и сейчас составляет порядка 2-3 млрд рублей.

Коммунисты дали четкую оценку ситуации в области, охарактеризовав ее как недопустимую и критическую. В свою очередь депутаты Заксобрания начали процедуру выражения недоверия губернатору с целью отречения его от должности. Как отмечают они, для этого у партии есть необходимое количество депутатов в региональном парламенте — одна треть.

На прошлой неделе губернатор Сергей Морозов предложил выгнать самозанятых граждан из "тени".