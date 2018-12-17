Сестра повешенного в Несвиже: Милиция виновата, они себя прикрывают 17.12.2018, 14:17

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Фото: svaboda.org

Милиционеры не показывают родным погибшего видеозапись, которая велась в салоне служебного автомобиля.

Как стало известно «Радыё Свабода», погибший в милицейском автомобиле житель Несвижского района - это житель деревни Славково, 48-летний Сергей Абрамович. Односельчане Сергея с сомнением относятся к версии «с суицидом». Журналисты поговорили с его родной сестрой, Ириной Русак.

«Все случилось 29 числа. Брат пришел домой, поссорился с отцом сильно, - рассказывает сестра погибшего мужчины. - И отец вызвал на него милицию. Приехали, забрали. Забирали при мне, я сама видела все. А потом повезли его в сторону Юшевич (деревня в Несвижском районе — прим.). Почему не в Несвиж в участок? Это хороший вопрос».

Похороны Сергея Абрамовича прошли 2 декаря. О том, что мужчина погиб, его родным рассказали сами милиционеры.

«Следов от веревки я на теле брата не нашла, - продолжает Ирина Русак. - Следователь приехал вечером, отвечал, что это все брат сам. Доказывали мне, звонили. «Суицид». Искали записку предсмертную, но не нашли. Не было никакой записки. Сейчас идет разбирательство, следователь спрашивал меня, кто может быть виноват в смерти брата. Какое мое мнение. Я им сказала, что виновата милиция».

За три недели, прошедшие с момента смерти Сергея Абрамовича, вопросов у его родных только прибавилось. Основные из них, почему задержанного оставили в милицейском автомобиле одного и где записи с видеокамеры, установленной в салоне.

«Сказали мне, что он повесился на шнурке от ботинки, - рассказывает сестра погибшего. - Но как это на шнурке, как это возможно? Но если даже и на шнурке, допустим так произошло. То почему они тогда его одного оставили? По правилам они не могут оставлять задержанных одних в машине. Там была новая машина, УАЗ Патриот, у нее в салоне камера. Идет запись. Мне никаких записей не показали. Тишина в ответ».

По словам Ирины, на теле брата она нашла небольшие повреждения. У него было разбито лицо.

«С левой стороны на лице у брата был небольшой порез. Патологоанатом мне сказал, что лицо брата было повреждено, он был немного побит. Перед погребением делали гримировку. Но все равно был шрам, около сантиметра. Но даже если он и сам повесился, неужели никто ничего не слышал? Все глухие? Никто ничего не слышал, никто не видел. Милиционеры мне сказали, что потеряли его из виду».

Официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области Татьяна Белоног подтвердила, что происшествие произошло 29 ноября в милицейской машине. На вопрос, был ли это именно суицид, Татьяна Белоног сказала, что теперь выясняются обстоятельства происшествия и причины смерти. Несвижский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснить точную причину смерти мужчины 1969 года рождения, следствие собирает необходимые материалы».