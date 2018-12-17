Евгений Чичваркин: Нам с Путиным тесно в одной стране 1 17.12.2018, 14:25

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Евгений Чичваркин

Правитель РФ делает свою историю, свободные россияне — свою.

Евгений Чичваркин прилетел в Вильнюс всего на четыре часа, специально на Форум свободной России. Евгений появился на Форуме уже к середине второго дня. На нем была футболка с надписью "НАС НЕТ" и красные ботинки, которые уже можно назвать его визитной карточкой. Его постоянно разрывали на части, хотели с ним поговорить, так что наше интервью оказалось несколько сумбурным. Однако все равно Евгений успел рассказать kasparov.ru о разнице ведения бизнеса в России и Британии, слежке в Лондоне и поделился секретом, как начать заниматься любимым делом.

— Евгений, вы приехали на Форум свободной России всего на несколько часов. Зачем вам это нужно?

— Вчера был "Что? Где? Когда?" в Лондоне, я не мог пропустить, а завтра утром у меня семейное мероприятие, я его не могу пропустить.

— Нет-нет, я имею в виду — почему вам так хотелось приехать на Форум?

— Сколько их я уже пропустил из-за того, что не могу путешествовать? Три или четыре. Потому что мне не все равно. Мне кажется, что здесь собрались из всех оппозиционных политиков самые бескомпромиссные люди и еще близкие мне по политической ориентации. Есть еще социалисты бескомпромиссные, но мне с ними некомфортно.

— А что помешало вам в предыдущие разы приехать?

— У меня не было документов, по которым я мог бы путешествовать. Я полтора года не мог выезжать за пределы Британии.

— Что оказалось для вас самым трудным в тот период?

— Не ездить с ребенком на юг, на море.

— Мне давно хотелось вас поздравить с Мишленовской звездой1 вашего ресторана!

— Спасибо большое!

— А что вы тогда почувствовали?

— Достаточно противоречивые чувства, резкие. (Нашу беседу на некоторое время прерывают, однако потом мы смогли ее продолжить) Были противоречивые чувства, но в целом положительные.

— А как вам вообще в голову пришла идея открыть ресторан?

— Она пришла Татьяне. Ей хотелось, и это было очень в тему моей винной идеи. Моя основная идея — подавать вино. Это изначально моя идея, а ресторан этому только способствовал.

— А с какими трудностями вы столкнулись, развивая эти оба бизнеса?

— Трудности везде одни — это люди. Люди, нежелание обслуживать, неготовность к сервису. В Англии еще фонд оплаты труда — зарплаты — это расходы, которые уничтожают любую мотивацию заниматься бизнесом.

— В чем разница между ведением бизнеса в Великобритании и России?

— Такая же разница, как НКВД и Гестапо с точки зрения правоохранительных органов. То есть Гестапо мучило и пытало людей, чтобы добиться правды, а НКВД — чтобы добиться неправды. Также и здесь: бюрократия в России существует, чтобы ты нарушил закон, дал взятки, а бюрократия в Британии — чтобы ты выполнил закон.

— В то время, когда произошла ситуация в Солсбери в связи с отравлением Скрипалей, вы рассказали, что замечали за собой слежку.

— Эти истории не связаны между собой, они параллельны. Все русские в тот период не давали интервью, умалчивали, а я отвечал на все вопросы. Слежка была не в то время, а до. Это было связано с моим преследованием в России, но это было 8-9 лет назад. В последние годы есть один странный факт, но не понятно, за кем конкретно была та слежка.

— А можете поподробнее рассказать?

— Один из влиятельных бизнесменов был в гостях, и его российские службы безопасности спрашивали, что он делал у меня дома. Но не до конца ясно, за ним или за мной была слежка.

— Время от времени можно услышать, что отношение к россиянам после того же отравления как-то изменилось.

— Давайте так: мне не интересно, как оценивают мою страну футбольные фанаты. У элиты отношение совершенно нормальное, они разделяют Путина и россиян, разделяют позицию властей и оппозицию. С этим все нормально. Да, было напряжение со стороны налоговых или правоохранительных служб, с 2015 года были разные проверки, но если ты ничего не нарушил, тебе никто не мешает жить.

— Бизнес-омбудсмен Борис Титов уже несколько раз пытался вас включить в свой список бизнесменов.

— Я просил его этого не делать. Он же не дает гарантий мне. Учитывая законы о разжигании межнациональной и еще какой-нибудь розни, неприятие целостности Российской Федерации. Я там нарушил на много лет тюрьмы по новому законодательству. Никто не может гарантировать, что все это будет дискантировано. У нас нормальные отношения. Я ему очень благодарен, что он вступился за меня перед Путиным в 2009 году, когда это было достаточно сложно, потому что мало кто вступался. Мы даже выступали где-то вместе в Лондоне, но в итоге я никуда не поеду. Он делает свою историю, я — свою.

— Что должно произойти, чтобы вы все-таки приехали в Россию?

— Нам с Путиным там физически тесно. Нам тесно вместе в одной стране.

— Я когда смотрела ваши интервью, ролики, где вы рассказываете про ваш винный магазин и ресторан, заметила: вы кайфуете от того, что делаете.

— Точно, 100%.

— Как вообще начать заниматься любимым делом?

— Надо честно с собой вступить в диалог: сам себе задаешь вопрос и отвечаешь. Это происходит на каком-то этапе взросления: у кого-то в пять лет, а у кого-то и в 60 не происходит момент, когда ты начинаешь заниматься любимым делом. Это индивидуальная особенность человека. В советском понимании у тебя должен быть диплом инженера — ты должен быть флористом; у тебя диплом флориста — ты должен быть садовым механиком.

— Как вам кажется, когда Россия будет свободной вне Форума свободной России?

— Сложно ответить. Три-четыре года назад я был уверен, что в 2018-2019 годах будут изменения, сейчас так уже не кажется. Я уже ошибся, к сожалению.