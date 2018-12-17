В чем созналась российская шпионка Бутина и что она еще может рассказать 5 Владимир Абаринов, The Insider

17.12.2018, 14:40

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Мария Бутина

Шпионский скандал разгорается.

Как-то ночью Бутина пробралась с друзьями в школу и заклеила все двери плакатами, распечатанными у товарищей на дефицитном принтере. На плакатах было написано «Путина – наш президент» и буква «П» исправлена на «Б». Этот рассказ о том, как в седьмом классе Мария Валерьевна Бутина безуспешно «баллотировалась в мэры школы», взят из статьи в журнале GQ. Там есть еще одно занятное место. Мария наблюдает за неуклюжим выступлением на митинге лидера «Яблока» Сергея Митрохина и с досадой произносит: «Что за глупость. Ты же политик, в конце концов, ну соври!». Статья иллюстрирована фотосессией героини с пистолетами и в модных аксессуарах: «Плащ из полиэстера, Asos; трусы, Intimissimi; бандаж из металла, Versace».

Всем хороша статья, но только когда она вышла, Мария Бутина уже четыре дня как сидела в одиночной камере федеральной тюрьмы в Вашингтоне. Чем она провинилась перед Америкой? В мирное время на деятельность Марии Бутиной никто в США не обратил бы ни малейшего внимания. Но у нас сейчас мировая информационная война, а в ней пленных не берут и патронов не жалеют.

Эту историю можно рассказывать по-разному. Одна версия такая: приехала в Америку учиться восторженная энтузиастка, изумилась доступности политиков и лоббистов, со всеми перезнакомилась, а потом стала писать в Москву своему покровителю сенатору Торшину, сочинять проекты, как наладить неофициальную коммуникацию с боссами Республиканской партии, потому что ее кандидат, похоже, выиграет президентские выборы. Ну а Александр Порфирьевич Торшин, пригревший в свое время юную провинциальную общественницу и пристроивший ее к делу в виде лоббистской организации «Право на оружие», решил: пусть побегает, посуетится, может, что и выйдет. И вышло очень даже недурно. Но тут нагрянули прокуроры с фэбээровцами и обвинили Машу в ужасном преступлении: нелегальной работе в качестве агента иностранного правительства.

Есть и другая версия. Александр Порфирьевич Торшин давно, как минимум с 2011 года, завел отношения с руководством Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) и стал ее пожизненным членом (правда, без права голоса). И пришло ему в голову, что хорошо бы использовать эти отношения в политических целях. И вот, по согласованию с Кремлем он посылает в Америку своего эмиссара, хитрую и коварную Бутину, а она усиленно влияет на выборы – в результате Госдума стоя приветствует победу Трампа.

Есть и третья. Не Торшин с Бутиной влияли на NRA и через нее на выборы, а NRA через них продвигала свои корыстные интересы в России, а помогал ей в этом известный агент ЦРУ Алексей Навальный, который поддерживал кандидатуру Бутиной на выборах в Общественную палату.

Но вернемся на почву сухих фактов. Мария Бутина с детства увлекалась огнестрельным оружием и у себя на родине в Барнауле в 2010 году создала краевую организацию, выступавшую за легализацию оружия самообороны. В 2011-м она перебралась в Москву, познакомилась там с сенатором Торшиным и стала его специальным помощником. Торшин помог ей превратить организацию во всероссийскую. Примерно в 2013 году Бутина познакомилась в Москве с Полом Эриксоном – американским лоббистом и политтехнологом с обширными связями в консервативных кругах и в руководстве NRA. У Торшина и без Бутиной были прекрасные отношения с боссами ассоциации, но ему, возможно, не приходило в голову, что эти отношения можно использовать, как сказано в обвинительном акте по делу Бутиной, «в целях продвижения повестки дня Российской Федерации».

В 2014 Торшин и Бутина вместе отправились в Индианаполис на очередной ежегодный съезд NRA. Именно там Бутина вволю наснималась с видными деятелями Республиканской партии – этими фотографиями сейчас пестрит Твиттер.

Не позднее марта 2015 года Бутина и Эриксон «вступили в сговор» (цитата из документа, под которым Бутина подписалась) с Торшиным и еще одним лицом. Предметом сговора была деятельность Бутиной в США под руководством Торшина без предусмотренного законом предварительного уведомления по адресу министра юстиции США.

В апреле 2015 года Торшин, к тому времени уже зампред Банка России, взял Бутину с собой в Америку. Она сразу попала в очень высокие сферы – участвовала во встречах с руководством Минфина и Федерального резерва США. Торшин и Бутина присутствовали также на съезде NRA в Нэшвилле. Видимо, там Бутина сфотографировалась с Дональдом Трампом-младшим. В декабре при активном содействии Бутиной состоялся визит делегации NRA в Россию. Члены делегации встретились с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и, возможно, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В мае 2016-го Торшин приезжал на съезд NRA в Луисвилле. При содействии все того же Эриксона он встретился с Дональдом Трампом-младшим. Встретиться с Трампом-отцом, чего он очень желал, у него не получилось. По данным американской прессы, он позиционировал себя как посредника, способного устроить приглашение Трампу от Путина, но идея была отвергнута старшими советниками кандидата.

В июне 2016-го Мария Бутина приехала в США по студенческой визе – она поступила в Американский университет в Вашингтоне. В нарушение своего легального статуса она продолжала заниматься продвижением кремлевской повестки, что бы это ни значило. В ее послужном списке, он же обвинительный акт, значится еще организация российского присутствия на Национальном молитвенном завтраке в феврале 2017 года. К этому времени Бутина уже успела намозолить глаза агентам ФБР. Ее имя мелькало в прессе в связи с Торшиным, и сенатский комитет по делам разведки пожелал допросить ее. Она пришла в Сенат со своим адвокатом Робертом Дрисколлом – весьма высокооплачиваемым. Кто его нанял и оплачивает счета, он не говорит. Бутина несколько часов отвечала на вопросы сенаторов под присягой при закрытых дверях, а потом комитет решил удовлетворить запрос Минюста и передал ему все материалы слушания.

В апреле агенты ФБР учинили в квартире Бутиной обыск и изъяли среди прочего электронные носители информации, из которых узнали много нового. 15 июля, когда Мария сидела на чемоданах (адвокат уверял в суде, что она собиралась вовсе не в Россию, а к бойфренду в Южную Дакоту), ее арестовали. Суд оставил без удовлетворения ходатайство об освобождении под залог. После пяти месяцев содержания в одиночной камере Бутина решила заключить сделку с правосудием.

Судебное слушание на эту тему было назначено на 12 декабря, однако судья Таня Чаткен, не объясняя причины, отложила его на сутки. Не исключено, что об этом ее попросило через адвоката российское посольство. Во всяком случае именно в эти сутки Бутину, уже в седьмой раз, посетили российские дипломаты. Именно после этой встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поддержит любое решение Бутиной. При этом она высказала предположение, что обвиняемая подверглась «психологическому давлению с применением физических элементов», а также «шантажу с применением широкой линейки инструментов». Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов не исключил, что Бутиной могли угрожать тюрьмой в Гуантанамо. А профессор ВШЭ Александр Домрин в интервью RT выразился так: «Если бы у нее была возможность признаться в убийстве Авраама Линкольна или Джона Кеннеди, ей нужно было бы пойти и на эту сделку со следствием. Конечно, после всего, что с ней произошло за все это время, я бы сознался в чем угодно».

Тем не менее в документе, подписанном Бутиной и двумя ее адвокатами, сказано, что она признаёт свою вину осознанно и добровольно и никакого давления на нее никто не оказывал.

По условиям сделки Бутина обязана сотрудничать со следствием. 12 февраля в 10 часов утра федеральные прокуроры сообщат суду, выполняет ли она это условие. Если они сочтут, что она лжесвидетельствует, скрывает или искажает информацию, ей вменят в дополнение к ее признанию сговор, и тогда возможный срок лишения свободы значительно увеличится. Бутиной, вероятно, есть что рассказать. Вполне возможно, что на ее показания рассчитывает и спецпрокурор Мюллер. В обмен на откровенность ее ждет легкое наказание с последующей депортацией в Россию. Но именно потому, что ей предстоит возвращение на родину, ей, пожалуй, не очень хочется откровенничать с Мюллером. Пола Эриксона тоже будут допрашивать, а его показания сверять с бутинскими.

Видимо, самое главное, о чем оба знают или могут знать, – это подозрения в том, что из $30 млн, потраченных NRA на поддержку кандидатуры Трампа в 2016 году, часть имеет российское происхождение. В обычное время история Марии Бутиной была бы мелким эпизодом, не заслуживающим внимания правоохранительных органов. Но в сочетании со множеством других мелких эпизодов она создает картину действительно беспрецедентных попыток влияния на демократический процесс в США. Похоже, боссы Национальной стрелковой ассоциации из всей Конституции выучили только Вторую поправку, а на все остальное им глубоко наплевать.

Владимир Абаринов, The Insider