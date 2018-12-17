«36 часов уже, не переставая, работаем» 7 17.12.2018, 14:44

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Как Брест выгребают из-под снега.

В Бресте начало рабочей недели, как и обещали синоптики, выдалось снежным. За сутки в городе выпала декадная норма осадков. В 10 утра 17 декабря на некоторых участках брестских дорог машины двигались со скоростью не более 10 км/ч: это переезды около ул. Дворникова, ул. Пионерская, Варшавское шоссе, пишет «Брестская газета».

Снегопад повлиял и на работу общественного транспорта. Троллейбусы курсировали с задержками. «Больше всего сложностей возникает на мостах, проходящих на открытой поверхности, над водой и над железной дорогой. Но все машины работают. Официальных жалоб не было», — рассказал директор троллейбусного парка Игорь Жминько.

Отходили от графика и маршрутки. «Нужно понимать, что в таких условиях скорость стоит держать поменьше, а дистанцию — побольше. В первую очередь нужно соблюдать безопасность движения. Это важно и для пассажиров, и для водителей. Поэтому маршрутки задерживались и попасть на остановки по расписанию было труднее», — пояснил и. о. начальника отдела перевозок Алексей Резанович.

По его словам, утром в понедельник не выехала на линию только одна маршрутка, остальные работают.

Из-за непрекращающегося снега на дорогах Бреста образовались пробки. По информации областной ГАИ на 11.40 понедельника, ДТП в Бресте из-за непрекращающегося снега не зафиксировано, ситуация под контролем.

Коммунальные службы Бреста борются с последствиями снегопада. «Уже ровно 36 часов мы не переставая работаем. С 8 вечера субботы мы начали делать превентивную обработку», — сообщил в 11 часов 17 декабря директор «Коммунальника» Юрий Климахович.

По его словам, уборкой снега на городских территориях в Бресте заняты 230 работников предприятия. Дворы расчищают сотрудники ЖРЭУ Бреста. Кроме того, на брестских улицах работают около 45 единиц техники: грейдеры, машины, которые посыпают дорогу противогололедным материалом, тракторы со щетками и плугами, а также самосвалы, которые вывозят снег. ГАИ просит водителей не парковать авто вдоль проезжей части, чтобы не затруднять работу коммунальной службы. "С 10 часов работают 2 колонны с ГАИ, которые чистят центральные улицы. На улице Московской работают 6 машин и экипаж ГАИ. И на Варшавском шоссе, улице Октябрьской Революции, проспекте Республики тоже. Всю ночь с 4 утра мы тоже работали с ГАИ", — говорит Климахович.

«За вчерашние сутки и сегодняшнюю ночь по западной половине области в сумме выпала 1 декадная норма осадков, по восточной — 0,5 декадной нормы. Высота снежного покрова на 9 утра 17 декабря составляет от 4 до 10 см по области и до 13 см в Бресте», — сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

По ее словам, рекорд по количеству выпавшего снега в городе над Бугом был зафиксирован 30 декабря 2010 года, когда высота снежного покрова достигла 29 см.

На 17 декабря на Брестчине объявлен желтый уровень опасности. Белгидромет предупреждает о сильном снеге, на отдельных участках дорог снежные заносы, местами на дорогах гололедица.

В «Коммунальнике» со ссылкой на метеорологов сообщили, что к вечеру, ориентировочно к 17.00, снегопад закончится. Обещают, что к утру город будет очищен от снега.

Утром во вторник 18 декабря в Бресте также ожидается снег, днем столбик термометра покажет -2 градуса. В ночь на среду 19 декабря похолодает до -10, днем будет 5 градусов мороза днем, снег маловероятен.