Анджей Дуда: Благодаря героям декабря 70-го мы можем жить в свободной Польше 1 17.12.2018, 14:51

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

48 лет назад в Польше начались протесты против повышения цен.

В середине декабря 1970 года в Польше начались массовые протесты против повышения цен. Власти ПНР дали разрешение на использование оружия против протестующих. В результате погибли около 44 человек, точное число жертв до сих пор неизвестно. Более 1100 человек были ранены. Около 3 тысяч человек были арестованы. Демонстрации продолжались до 22 декабря, передает «Радио Польша».

«Благодаря жертвам декабря 70-го мы можем жить в свободной Польше», - написал президент Польши Анджей Дуда в письме к участникам мероприятий, посвященных 48-й годовщине Декабря’70 в Гдыне.

Письмо прочитала советник президента Зофья Ромашевская во время утренних торжеств у памятника «Жертвам Декабря 70-го»:

«Сегодня я низко склоняю голову перед отвагой и самопожертвованием людей, из которых мало кто мог помнить свободную Польшу, потому что большинство из них были молодыми, выросшими под властью коммунистов. Но все горячо желали Польши новой и свободной. За неё они отдали жизнь. Благодаря их посвящению, мы, современные поляки, живем снова в независимой суверенной отчизне».

Болеслав Потоцкий, участник событий декабря 70-го спустя годы оценивает, что стоило тогда протестовать и бороться за нормальную жизнь:

«Мы хотели, чтобы люди достойно жили, чтобы наконец-то изменилось время, чтобы за свой труд получали достойную зарплату. В те времена даже туалетная бумага была по карточкам».

Торжественные памятные мероприятия по случаю 48-й годовщины событий декабря 70-го года начались в Гдыне в 6 утра. В Щецине в костеле Св. Станислава Костки состоялась заупокойная Месса за погибших во время протестов, а официальное мероприятие прошло у ворот Щециньской судоверфи. Запланирован также Марш памяти Декабря 70-го и торжественная церемония.

14 декабря 1970 года на улицы Гданьска, Гдыни, Эльблонга, Щецина и Слупска вышли тысячи работников в протесте против повышения цен и в защиту своих прав. Милиция и армия подавили манифестацию, использовав против протестующих огнестрельное оружие.

Причиной протестов было заявление генсекретаря ПОРП (Польская объединенная рабочая партия) Владислава Гомулки, касающееся повышения цен на продукты питания. Через два дня работники судоверфей Гданьска и Гдыни начали забастовку. Их требования включали отмену повышения цен, отставку власти, наказание виновных в экономическом кризисе, ликвидация цензуры и привилегий для работников спецслужб, милиции и военнослужащих.

Многотысячная демонстрация направилась к зданию Комитета партии, чтобы передать свои требования представителям власти. Именно тогда произошли первые стычки с милицией и ЗОМО (польская силовая структура времен ПНР). Демонстрация была подавлена силой, милиция использовала слезоточивый газ, многие участники забастовки были арестованы.

15 декабря Владислав Гомулка дал разрешение на использование оружия по отношению к бастующим. 17 декабря, в т. н. «черный четверг» в Гдыне милиция и армия открыли огонь по участникам забастовки. Около 5 тысяч человек оказывали сопротивление милиции и солдатам.

22 декабря в Щецине было подписано соглашение между работниками и властями, однако, большая часть условий не была исполнена. Повышение цен было отменено после забастовок в январе и феврале 1971 года.

Событиями «Декабря’70» окончилась эпоха Владислава Гомулки, генсекретарем стал Эдвард Герек.

Во времена ПНР никто не был призван к ответственности за события декабря 1970 года. В 1990 году генерал Войцех Ярузельский и еще 12 человек были обвинены в использовании оружия против демонстрантов. Процесс по делу Ярузельского начался в 1998 году, однако, не успел завершиться до смерти генерала в 2014 году.

Приговором суда от 19 апреля 2013 года силовое подавление демонстраций и забастовок 1970 года было признано «беззаконным и преступным».