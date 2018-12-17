Лучший футболист Беларуси-2017 может перебраться в Казахстан 1 17.12.2018, 15:06

Михаил Гордейчук

Михаилом Гордейчуком заинтересовались несколько клубов.

29-летний форвард борисовского БАТЭ Михаил Гордейчук может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту проявляют интерес "Тобол" и "Ордабасы", пишет «Прессбол».

В сезоне-2018 "Тобол" занял третье место в казахстанской премьер-лиге, "Ордабасы" стал пятым.

Гордейчук большую часть сезона пропустил из-за травмы, сыграв в 11 матчах чемпионата и забив четыре мяча.

Футболист родился и начал заниматься футболом именно в Казахстане.