Лучшие сцены из фильма «Один дома» превратили в мультфильм 17.12.2018, 15:09

Художник «оживил» сцены из фильма в своем блокноте.

Лучшей поры, чем декабрь, для просмотра фильма "Один дома", который является одним из лучших новогодних фильмов, не найдешь, пишет «Сегодня».

Тем более, что фильм стал мультфильмом... почти. Дело в том, что известный американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца.

Как он это делает? очень просто – включает камеру и начинает быстро листать листки блокнотов, заставляя изображения двигаться. Журавски выкладывает свои мультфильмы в Instagram и YouTube и часто рисует на заказ.

Отметим, что художник перерисовал сцены "Один дома" с хитрыми ловушками, которые для грабителей приготовил главный герой фильма Кевин. В ролик попали все самые яркие эпизоды: подвешенное ведро с краской, спрятанный гвоздь на лестнице, нагретая ручка и другие издевательства. В конце ролика камера отрывается от блокнота и фокусируется на доме – очень похожем на тот, в котором жил Кевин. У художника есть и другие работы по мотивам популярных фильмов и сериалов.