Придумали: 2 января для белорусов сделали рабочим днем 4 17.12.2018, 15:23

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Правительство определились с тем, как будем работать в 2019 году.

Как будем трудится в 2019 году? Совмин утвердил график переноса рабочих дней. О переносе рабочих дней в 2019 сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты, пишет kp.by.

Рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) - на субботу 4 мая. Дни отдыха - 5, 6 и 7 мая 2019 года - 3 дня;

8 мая (среда) - на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года - 5 дней;

8 ноября (пятница) - на субботу 16 ноября. Дни отдыха - 7, 8, 9, 10 ноября - 4 дня.

Соответственно 2 января в 2019 году будет рабочим днем.