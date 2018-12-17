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С физического факультета БГУ ушел декан, который руководил им 21 год

  • 17.12.2018, 15:31
Виктор Анищик

В Белорусском государственном университете снова перемены.

С поста декана физического факультета БГУ ушел профессор Виктор Анищик. На это место назначен его бывший заместитель по научной работе доцент Михаил Тиванов, пишет tut.by.

Виктору Анищику 73 года. В 1967 году он окончил физический факультет Белорусского государственного университета, сотрудником которого стал через три года, после завершения учебы в аспирантуре.

В биографии Виктора Анищика указано, что в 1974 году он стажировался в США, а в 1982-м — в Англии. В 45 лет, то есть 1990 году, стал доктором физико-математических наук, защитив диссертацию по теме «Структурные и фазовые изменения в переходных металлах при имплантации ионов средних энергий». Тогда же он возглавил кафедру физики твердого тела, а спустя год получил ученое звание и должность профессора.

Деканом физического факультета БГУ Виктор Анищик стал в 1997 году. Физфаком он руководил 21 год. Параллельно преподавал у студентов «Дифракционный анализ», «Взаимодействие заряженных частиц с кристаллами», «Атомные электрические станции».

Подготовил 10 кандидатов и 2 докторов физико-математических наук, является заслуженным деятелем Беларуси и отличником народного образования.

— Из своего опыта могу сказать, что Виктор Михайлович [Анищик] очень приятный в общении. Он всегда был близок к студентам, готов был им помогать. Не только в плане учебы, но и жизни, — рассказывает бывший студент физфака Александр.

— Жаль, что он ушел, очень приятный человек. И физик с большой буквы, — добавляет выпускница факультета Дарья.

Новым деканом стал Михаил Тиванов — тоже выпускник факультета. Ему 37 лет. В 2008 году Михаил Тиванов защитил диссертацию, став кандидатом физико-математических наук. С 2010-го по 2014 год работал заместителем декана по научной работе. С 2014-го заведовал кафедрой энергофизики на факультете. Ученое звание нового декана — доцент. На факультете он отвечал за международную деятельность факультета.

Также Михаил Тиванов — автор более 120 научных, учебных и научно-методических работ. Имеет два патента на изобретения.

По информации пресс-службы БГУ, Виктор Анищик останется преподавать на факультете — он переведен на должность профессора кафедры физики твердого тела.


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