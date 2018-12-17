Гройсман: Россия оправдывает свою дикость 1 17.12.2018, 15:40

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Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

Премьер-министр Украины ответил Лаврову.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лавровым о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с Крымом в конце декабря.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, Гройсман заявил, что Лавров "сам это придумал", сообщает "Европейская правда".

"Украина никогда, нигде не создавала никаких прецедентов для провокаций. Более того, то, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это совершенно грубое нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков", - сказал Гройсман.

По его словам, сегодня "вопрос заключается в том, что наши военнопленные находятся у них за решеткой".

"Поэтому я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все от него зависящее, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой", - добавил премьер.

Напомним, в понедельник Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и ответ на это будет – "мало не покажется".