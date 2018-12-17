Повешенный в милицейской машине: стали известны подробности ЧП в Несвиже 17.12.2018, 15:51

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Сергей Абрамович

Семья погибшего не верит версии милиции.

В Несвиже ЧП — сельский житель был найден в милицейской машине повешенным на шнурках от ботинок. Первым об этом сообщил блогер Nexta в своем телеграмм-канале.

Nn.by выяснила подробности истории. Милиция утверждает, что это было самоубийство. Родственники погибшего уверены, что суицида быть не могло.

Погибшего звали Сергей Абрамович. Ему было 48 лет.

Мужчина жил в деревне Славково (в нескольких километрах от Несвижа) вместе с престарелым родителeм. Отец и вызвал милицию в тот вечер 29 ноября.

Сергей Абрамович работал, по словам отца, «у частников, лес валил». С женой давно разошелся. Иногда выпивал, был закодирован.

«В тот вечер Сергей с другом ездил к своему начальнику, тот рассчитался с ними водкой. Две бутылки Сергей выпил с тем же другом.

Потом пришел домой, поссорился с отцом. Отец потихоньку вызвал милицию», — рассказывает Инна, сестра Сергея. В тот вечер она как раз приехала к отцу.

«Приехала милиция, два человека: лейтенант и прапорщик. Сергея забрали», — вспоминает Виктор Абрамович, отец погибшего. Это было после обеда, говорит он, примерно между 16.00 и 17.00.

А позже вечером к отцу приехали следователи и сообщили: до отделения сына не довезли. Мол, повесился прямо в милицейской машине на шнурках от ботинок. Тело осмотрели и увезли сразу в морг.

Отец не верит в суицид.

«Как можно повеситься в машине? Да я видел тело — мы его забрали 14 декабря. Не было следов на шее, — утверждает Виктор Абрамович. — Кто-то из следователей проговорился, что сын устроил драку в машине по дороге в отделение».

Не верит в самоубийство и сестра Сергея.

«Приехала машина, новый «УАЗ Патриот». Брата забрали. Но повезли не в Несвиж, а в сторону Юшевичей. Поехали через деревни. Якобы там хотели проверить какого-то мужика, состоявшего на учете.

А на перекрестке у деревни Погулянка мой брат вдруг оказался мертвым», — говорит Инна.

Женщина задается вопросами: должны были оба милиционеры выходить из машины? Как и почему ее брата оставили одного? Не было ли в машине видеорегистратора? Если был, то почему ей ничего не говорят об этом?

«У меня есть документы из морга, копия. Там стоит: «Причина смерти устанавливается».

Мой второй брат, младший, погиб давно. Он действительно повесился. Я видела, как выглядит человек, который повесился. Он был синий, и в свидетельстве о смерти тогда сразу написали «асфиксия», — говорит Инна. — А Сергея мне не разрешили одевать. Сказали, что лицо разбито, нужно наложить грим, все сами сделают. Одевали его в морге. Были ли следы побоев на теле, я не видела. Но на шее не было следов.

Да и знакомый милиционер мне говорил — повеситься в машине почти нереально».

По словам отца, кто-то из местных видел, как стоял милицейский «уазик», около него находились два милиционера, а на земле лежало тело. Отец считает, что сын мог устроить драку, которая закончилась убийством, может и случайным, — но это не был суицид.

Сестра тоже уверена, что Сергей умер не сам, а теперь милиционеры «прикрывают своих»

Тело Сергея Абрамовича передали родственникам быстро. 29 ноября он погиб, 30 ноября тела уже передали родственникам. 1 декабря Сергея похоронили.