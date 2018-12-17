Фотофакт: Как Гродно выгребают из-под снега

Фотофакт: Как Гродно выгребают из-под снега1
- 17.12.2018, 16:17
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Снегопад, который обрушился на Гродно утром в воскресенье, практически не прекращается вторые сутки.
Несмотря на усилия коммунальщиков, местами городские улицы напоминают снежные лабиринты с узкими дорожками, водителям тоже приходится несладко — по информации ГАИ только за вчерашний день в городе произошло почти 30 аварий.
«Вечерний Гродно» прогулялся по зимнему Гродно и посмотрел, как убирают улицы.
Морозы, снег и немного тумана — какой будет погода в Гродно на этой неделе
За воскресенье в Гродно произошло 29 аварий — ГАИ просит быть внимательнее
К слову, по прогнозам синоптиков снегопад возьмёт передышку лишь вечером в понедельник, но уже во вторник в Гродно снова пойдёт снег. ГАИ просит и водителей, и пешеходов быть внимательнее.