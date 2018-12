The Washington Post: Новый доклад о российской дезинформации говорит о масштабе и размахе операции 1 17.12.2018, 16:29

Доклад подготовили для Сената США.

"В новом подготовленном для Сената США докладе, содержащем самый широкомасштабный из проводившихся до сих пор анализ российской кампании по дезинформации вокруг выборов 2016 года, говорится, что в этой операции были задействованы все основные платформы социальных СМИ, дабы распространять оптимизированные под интересы избирателей сообщения, изображения и видео для содействия избранию президента Дональда Трампа - и эта кампания даже усилилась, чтобы поддержать его во время его пребывания у власти". Об этом докладе рассказывает The Washington Post (перевод — inopressa.ru), которой удалось ознакомиться с черновиком доклада. Доклад, составленный для Комитета Сената по разведке Проектом вычислительной пропаганды (Computational Propaganda Project) Оксфордского Университета и компанией Graphika, занимающейся сетевым анализом, будет обнародован позднее на этой неделе , передает издание.

Это исследование "содержит новые детали о том, как россияне, работавшие в Агентстве интернет-исследований, (...) поделили американцев на ключевые группы интересов для таргетированного распространения информации. Эти усилия видоизменялись со временем, достигая пика в ключевые политические моменты, такие как президентские дебаты или партийные конвенции, говорится в докладе".

"Массивы данных, на которые опирались исследователи, были предоставлены Facebook, Twitter и Google. Они охватывают несколько лет до середины 2017 года, когда компании, владеющие соцсетями, приняли меры в отношении известных российских аккаунтов. В докладе - а в нем анализируются также и данные, предоставленные членам Комитета палаты представителей по разведке, нет информации о более поздних политических событиях, таких как ноябрьские промежуточные выборы", - поясняет издание.

В докладе говорится, что вся эта активность имела целью "помощь Республиканской партии и, в частности, Дональду Трампу. Трамп упоминается чаще всего в кампаниях, нацеленных на консервативных и склоняющихся вправо избирателей: информация побуждала эти группы поддержать его кампанию. Главные группы, которые могли бросить вызов Трампу, видели информацию, цель которой была сбить с толку, отвлечь и в итоге отговорить их представителей от голосования".

Издание напоминает, что "ранее демократы и республиканцы в комитете уже знакомились с выводами исследования, проведенного в 2017 году американским разведывательным сообществом, согласно которым Москва была нацелена на содействие Трампу, и в июле они подтвердили, что следователи пришли к правильным выводам. Несмотря на их работу, некоторые республиканцы на Капитолийском холме продолжают сомневаться в характере российского вмешательства в последние президентские выборы".

"Особенно энергичные усилия россияне направляли на то, чтобы активизировать консерваторов по таким вопросам, как расширение прав на оружие и иммиграция, в то же ослабляя политическое влияние склоняющихся влево афроамериканских избирателей, подрывая их веру в выборы и распространяя вводящую в заблуждение информацию о том, как голосовать", - говорится в публикации.

"Авторы доклада, полагаясь, в основном, на данные, предоставленные технологическими компаниями, также указали на "запоздалый и нескоординированный" ответ на кампанию по дезиформации после того, как она была раскрыта, и на их нежелание делиться дополнительной информацией со следователями".

"В докладе озвучивается обеспокоенность общей угрозой, которую представляют социальные сети для политического дискурса внутри стран и между ними. Исследователи предупреждают, что компании, которые некогда считались инструментами освобождения в арабском мире и в других странах, теперь угрожают демократии", - отмечают авторы публикации.

"В докладе также указывается, что среди данных есть доказательства неряшливости россиян, которая могла бы привести к более раннему обнаружению - например, использование рублей, российской валюты, для покупки рекламных объявлений, и российских номеров телефонов в разделе контактной информации".

"В докладе возникновение российских операций по оказанию влияния онлайн связывается с внутренней политикой России в 2009 году и говорится, что со временем амбиции страны менялись и уже в 2013 году включили и американскую политику - в Twitter. Из твитов, предоставленных компанией сенату, 57% были на русском, 36% - на английском языках, и меньшее количество - на других языках", - сообщается в статье.

Как пишет The Washington Post, "усилия по манипулированию американцами резко усилились в 2014 году и усиливались с каждым последующим годом, так как команды агентов распространяли свою работу на все новые платформы и аккаунты для того, чтобы влиять на все более крупные прослойки американских избирателей, разделенных по географии, политическим интересам, расе, религии и другим факторам. Россияне начали с аккаунтов в Twitter, затем добавили Youtube и Instagram и, наконец, добавили в подборку и Facebook, говорится в докладе".

"Facebook был особенно эффективным в таргетировании консерваторов и афроамериканцев, говорится в докладе. Более 99% всей активности - лайки, расшаривания и иные реакции - проводились с 20 страниц в Facebook, контролировавшихся Агентством интернет-исследований, включая такие страницы как "Being Patriotic", "Heart of Texas", "Blacktivist" и "Army of Jesus". Вместе эти 20 самых популярных страниц дали 39 млн лайков, 31 млн расшариваний, 5,4 млн реакций и 3,4 млн комментариев. Как заявили сотрудники Facebook Конгрессу, российская кампания охватила 126 млн человек на Facebook и еще 20 млн в Instagram, где россияне управляли 133 аккаунтами, которые были сосредоточены преимущественно на вопросах расы, национальности и иных формах личной идентичности".

"Хотя общая интенсивность активности на платформах росла от года к году - достигнув пика в течение 6 месяцев после дня выборов в 2016 году, этот рост был особенно выраженным в Instagram", - пишет издание, уточняя, что в 2016 году там делалось 2,6 тыс. постов в месяц, а в 2017 году, когда аккаунты начали закрывать, это было уже 6 тыс. постов в месяц." За эти три года, освещенных в докладе, российские посты в этой соцсети получили 185 млн лайков и 4 млн комментариев пользователей", - говорится в статье.

Что касается Youtube, то "активное использование Агентством интернет-исследований ссылок на видео Youtube почти не оставляет сомнений в том, что агентство было заинтересовано в максимально эффективном использовании видеоплатформы Google для охвата и манипулирования американской аудиторией", - утверждают исследователи.

"Россияне ловко работали между платформами, совершенствуя нацеленные на отдельные группы тактики и размещая перекрестные ссылки между аккаунтами и сайтами, чтобы расширить успех операции на каждой платформе. Например, движение Black Matters US имело аккаунты в Twitter, Instagram, Youtube, Google+, Tumblr и Paypal, утверждают исследователи. Связывая посты между этими платформами, российские агенты могли просить пожертвования, организовывать реальные протесты и митинги и направлять интернет-трафик на сайт, который контролировали россияне", - отмечают авторы публикации.

Исследователи обнаружили, что когда Facebook закрыл страницу в августе 2016 года, вскоре появилась новая страница под названием BM с постами, которые больше относились к культуре, чем к политике", а в связанном аккаунте в Twitter тем временем выражалось сожаление о закрытии страницы в Facebook, и технологическую кампанию обвиняли в поддержке "идеи превосходства белой расы", - пишет газета.