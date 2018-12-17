В РФ военные обокрали авиносец «Адмирал Кузнецов» на десятки тысяч долларов 13 17.12.2018, 16:43

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В Мурманске двое военных обокрали единственный российский авианосец и получили за это тюремные сроки.

В России двое военных украли с единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов деталей на 1,4 млн рублей и получили за это по 3,5 года тюрьмы, пишет liga.net.

По информации источника, весной прошлого года старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин украли 393 радиоэлемента, из которых прямо на авианосце извлекали элементы с драгоценными металлами.

Отмечается, что военные успели продать в Мурманске элементов на 1,2 млн рублей.

Ахмайсову и Филину дали по 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, их обязали возместить министерству обороны ущерб на 630 тыс рублей.

В конце октября в Мурманской области затонул единственный плавучий док, способный чинить последний российский авианосец. Причиной этому стало отключение его насосов из-за скачка напряжения в электросети, что, в свою очередь, было вызвано обледенением проводов ЛЭП по причине "внезапно пришедшей зимы".

При падении плавучий кран оставил Кузнецову 5-метровую дыру, которую российские техники обещали починить "легко, быстро и за небольшие деньги".