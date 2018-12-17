В Минске на улице Орловской столкнулись пять автомобилей 4 17.12.2018, 17:05

3,240

ЧП произошло из-за несоблюдения дистанции.

Авария с участием пяти автомобилей произошла утром 17 декабря на столичной улице Орловской. Об этом tut.by сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации инспекторов, столкновение произошло из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции. Пострадавших в аварии нет. Некоторое время движение по улице Орловской со стороны проспекта Победителей было затруднено.

В ГАИ напомнили, что водителям необходимо перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров.